La mujer que logró liderar un imperio valuado en miles de millones, pero su maldad la llevó a la ruina

Su ambición y visión quedaron opacadas por su egoísmo, el mismo que la llevó a la ruina pese a tener una auténtica fortuna.

Era una de las mujeres más poderosas de su época, pero nadie sabía que detrás de eso había un plan malvado. The Wall Street Journal

Llevar a cabo un gran imperio requiere muchas actitudes, algunas veces cuestionables pero necesarias. También existen quienes ya cuentan con millones de dólares en su haber y, de todas formas, deciden llevar a cabo acciones temerarias que perjudican al resto y solo los favorecen a ellos mismos.

En este tipo de personajes entra Leona Helmsley, admirada en su época por su gran manera de llevar adelante negocios inmobiliarios. Pero detrás de esa mente brillante había mucha maldad, la cual la llevó a la ruina en su mejor momento dentro del mundo empresarial.

Leona Helmsley Getty Images La empresaria era admirada, pero detrás de su talento se escondía una maldad pocas veces vista. Getty Images Cómo Leona Helmsley se convirtió en multimillonaria Leona Helmsley inició su camino en el negocio inmobiliario como agente de condominios a fines de los años 60. Su verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzó a trabajar junto al poderoso desarrollador Harry Helmsley, uno de los empresarios más influyentes del real estate neoyorquino. La relación profesional rápidamente se volvió personal y terminó en matrimonio en 1972.

A partir de esa alianza, Leona pasó a ocupar cargos ejecutivos clave dentro del conglomerado Helmsley-Spear, la empresa encargada de administrar y alquilar algunas de las propiedades más valiosas de Nueva York. Desde allí, tuvo control directo sobre edificios emblemáticos y complejos residenciales estratégicamente ubicados en Manhattan.

Con el tiempo, la pareja consolidó un imperio que incluía rascacielos de oficinas, grandes desarrollos residenciales y una extensa red hotelera. Bajo su gestión, el grupo llegó a controlar más de 20 hoteles de lujo en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que le permitió acumular ingresos constantes y escalar rápidamente hasta la categoría de multimillonaria, con un patrimonio cercano a los 5 mil millones de dólares.

De los millones a la ruina: qué pasó con la empresaria La caída de Leona Helmsley comenzó a gestarse a partir de una serie de conflictos con contratistas y empleados. Remodelaciones privadas realizadas en su mansión de Connecticut fueron facturadas como gastos empresariales, una maniobra que salió a la luz cuando los trabajadores denunciaron falta de pago y se inició una investigación judicial. El caso derivó en un juicio federal por evasión fiscal y fraude, que expuso no solo las irregularidades contables, sino también su estilo de conducción autoritario y abusivo. Testimonios de empleados y ejecutivos describieron un clima de miedo permanente, despidos arbitrarios y exigencias extremas que dañaron su imagen pública. En 1989 fue declarada culpable de múltiples cargos fiscales y condenada a prisión. Aunque la sentencia original fue reducida tras una apelación, el impacto fue devastador para su carrera: perdió el control operativo de gran parte de su imperio, quedó limitada por restricciones legales y pasó sus últimos años alejada del poder empresarial que había construido, hasta su fallecimiento en 2007.

