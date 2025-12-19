Trabajadores de Vicentín celebraron la resolución por la continuidad de la empresa

Empleados de la compañía valoraron la continuidad productiva y laboral, y respaldaron el inicio de una nueva etapa encabezada por Grupo Grassi.

La decisión judicial fue recibida como un punto de inflexión por el personal de la firma, tras seis años de incertidumbre.

La homologación judicial de la propuesta presentada por el Grupo Grassi para asumir el control de Vicentín fue recibida este viernes con alivio y expectativa por parte de los trabajadores de la empresa. A través de un comunicado difundido este viernes, el personal destacó la resolución del juez Fabián Lorenzini como un paso clave para evitar la quiebra, sostener la actividad y avanzar en el cobro de los acreedores.

El pronunciamiento subrayó que el aval judicial representa el resultado de un proceso extenso y complejo, atravesado por años de inestabilidad. En ese marco, los trabajadores señalaron que la decisión no solo garantiza la continuidad laboral, sino que también aporta previsibilidad y tranquilidad a las familias vinculadas a la firma.

“Es una noticia que vuelve a generar ilusión y permite pensar el futuro con otra perspectiva”, expresaron, al tiempo que manifestaron la expectativa de iniciar el próximo año con un escenario renovado, tras un prolongado período marcado por la incertidumbre operativa y financiera.

En el mismo mensaje, los empleados informaron que recibieron un saludo del Grupo Grassi, encabezado por su director ejecutivo, Mariano Grassi , quien agradeció el esfuerzo sostenido del personal y transmitió la idea de un nuevo comienzo para la compañía. El reconocimiento fue valorado por los trabajadores, que ratificaron su compromiso con la tarea diaria y destacaron el acompañamiento recibido durante el proceso.

En un video dirigido al personal, Mariano Grassi confirmó que, a partir de la homologación, el grupo comienza a hacerse cargo de la gestión de Vicentín. Allí planteó como objetivo central recuperar el valor del trabajo, la producción y la confianza, y remarcó que se trata de una etapa de transición que requerirá diálogo y tiempo.

Grassi recordó la trayectoria del grupo en el sector agroindustrial y sostuvo que el desembarco en Vicentín no se apoya en soluciones inmediatas, sino en un proceso gradual de organización y reconstrucción. En ese sentido, remarcó la importancia de conocer en profundidad cada área y cada proceso de la empresa antes de avanzar con definiciones estructurales.

El directivo también reconoció las dificultades atravesadas por el personal durante los últimos seis años y destacó el rol de los trabajadores en el sostenimiento de la actividad en un contexto adverso. Según indicó, ese compromiso constituye la base sobre la que el grupo proyecta la nueva etapa.

Finalmente, adelantó que existen planes de inversión y la búsqueda de alianzas comerciales y financieras, y anunció que en los próximos días comenzarán recorridas por las distintas plantas para mantener encuentros directos con los equipos de trabajo. El mensaje cerró con un agradecimiento al personal y la convocatoria a encarar el proceso de manera conjunta.