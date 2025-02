Vivía en Estados Unidos, tenía una fortuna ahorrada, confió en su madre y perdió todo: ¿qué pasó con el migrante mexicano?

La polémica en redes sociales por la traición familiar

Ante esta situación, el influencer, dolido en redes sociales, aconsejó a todos los mexicanos que viajan a los Estados Unidos en busca de posibilidades que no envíen el dinero a sus familiares, porque pueden ser traicionados como él.

"Yo confiaba en mi mamá y miren nada más, así me pagó. Se lo gastó todo. Ahorita no quiere ni siquiera contestarme las llamadas, los mensajes. Fui a su casa y me corrió. Mis hermanos no me quieren ver, porque entre todos se lo gastaron. Tengo tres hermanos y entre todos se los gastaron" dijo entre lágrimas.