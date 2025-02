Wanda Nara: la reina del marketing que convierte el escándalo en dinero

Si algo dejó claro Wanda Nara después del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez es que de las lágrimas no se vive, pero del marketing sí. La mediática no perdió el tiempo lamentándose y, fiel a su estilo, convirtió la controversia en una máquina de hacer dinero. Su Instagram es un shopping virtual: cremas, ropa, zapatos, celulares y todo lo que se te ocurra aparece en sus historias a modo de publicidad. Pero no se quedó solo con eso: la nueva era digital le dio otra idea. Abrió su propio canal de WhatsApp, donde, además de compartir fragmentos de su día a día, promociona su línea de maquillajes, Wanda Cosmetics, y hasta sortea un auto en alianza con una reconocida casa de apuestas online.