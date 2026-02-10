MasterChef Celebrity: sorpresa por la eliminación de uno de los participantes más queridos + Seguir en









La consigna de la jornada no era sencilla: cocinar centolla, un producto noble pero delicado, que exige precisión, tiempos exactos y una técnica afinada.

MasterChef Celebrity despidió a uno de los participantes más queridos.

La competencia en MasterChef Celebrity(Telefe), con las cocinas más famosas del mundo, está más picante que nunca, y finalmente este lunes se concretó una de las más dolorosas eliminación, tanto para el público como para sus compañeros.

Las emociones no se ocultaron este lunes, tanto desde el balcón como por parte de la conductora Wanda Nara.

Como ocurrió semanas atrás, esta emisión volvió a su horario habitual de las 22 horas. Desde entonces, los “cocineros” en peligro se enfrentaron para mantenerse en competencia, hasta que la definición quedó entre Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, dos de los más queridos.

Finalmente, el jurado (Donato, Betular y Martitegui) decidió que la “Cachaca” siga y que el actor se despida de la competencia.

En su discurso final, Miguel Ángel Rodríguez volvió a demostrar por qué es una figura tan querida. Agradeció al equipo, a la producción y a sus compañeros, y recordó una frase de Charles Chaplin que resumió su paso por el programa: “Un día sin risa es un día perdido”. Más allá de los fallos culinarios, el anuncio de su partida generó una conmoción genuina en el estudio. Wanda Nara, visiblemente afectada, destacó su capacidad para generar alegría, mientras que Betular subrayó su valor grupal: “En los equipos de cocina siempre hace falta un Miguel Ángel, porque es el que rompe, el que te saca la mala onda, el que hace que el equipo vaya para adelante”. Compañeros como Susana Roccasalvo, Andy Chango y Cachete Sierra coincidieron en que el certamen pierde a su gran animador.