El Gobierno otorgará un bono previsional de hasta $70.000 en enero y actualizó jubilaciones y asignaciones

El Gobierno nacional, a través de un decreto del presidente Javier Milei y varias resoluciones de la ANSES, dispuso un bono extraordinario previsional por única vez, fijó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones desde enero de 2026, actualizó las asignaciones familiares en un 2,47% y prorrogó el plazo para presentar la Libreta de la AUH.

El Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 se abonará en enero de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles en el Boletín Oficial un paquete de medidas vinculadas al sistema previsional y a las asignaciones sociales, entre las que se destaca el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 , que se abonará en enero de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) .

La medida fue establecida mediante el Decreto 918/2025 , firmado por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete Guillermo Francos , la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi .

El decreto dispone el otorgamiento de un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de $70.000 , destinado a quienes perciban:

Según la norma, el bono será íntegro para quienes cobren hasta el haber mínimo previsional , mientras que quienes superen ese monto recibirán un importe variable hasta alcanzar el tope que surge de sumar el haber mínimo más el bono máximo. Además, se estableció que el refuerzo no será remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para otros conceptos .

Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Nuevos montos jubilatorios desde enero de 2026

En paralelo, mediante la Resolución 381/2025 de ANSES, se fijaron los nuevos valores del sistema previsional, tras aplicar la movilidad del 2,47%, calculada en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

De este modo, a partir de enero de 2026:

El haber mínimo jubilatorio será de $349.299,32 .

El haber máximo ascenderá a $2.350.453,70 .

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $159.788,50 .

La PUAM alcanzará los $279.439,46.

También se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales.

Asignaciones familiares: aumento del 2,47%

Por otra parte, la Resolución 380/2025 de ANSES dispuso un incremento del 2,47% en los límites de ingresos y montos de las asignaciones familiares, que regirá para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores ocurran a partir de enero de 2026.

La norma también estableció que quedarán excluidos del cobro de asignaciones los grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos superiores a $2.573.047, aun cuando el total del grupo no supere el tope máximo.

AUH: prórroga para presentar la Libreta

Finalmente, a través de la Resolución 382/2025, la ANSES prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, correspondiente al ciclo lectivo 2025.

La medida busca garantizar el pago del 20% retenido durante 2024 a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que aún no habían cumplido con la acreditación de controles de salud y escolaridad obligatoria.