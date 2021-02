Notas a fallos

Uno de los tópicos más interesantes en materia penal tributaria, deviene de cuando se pretende perseguir una conducta alcanzada por el Régimen Penal Tributario, cuando ella se encuentra prescripta.

En lo relativo al delito propio de quien retiene pero no deposita en el plazo legalmente estipulado las distintas retenciones de las cuales resulta ser contribuyente, la Cámara Penal Económico ha manifestado que el delito previsto por el artículo 6, de la ley 24.769, se consuma al décimo primer día hábil administrativo posterior al vencimiento del plazo general de ingreso, respecto a la omisión de quien no depositare, total o parcialmente, las sumas oportunamente retenidas o percibidas por quienes revisten la condición de agente de retención o percepción de tributos.

En consecuencia y a los fines de la extinción de la acción penal por prescripción, el Magistrado se pronunció a favor de dicho criterio, considerando que desde la fecha de comisión de aquellas conductas hasta el momento en el cual el imputado fue citado a prestar declaración indagatoria, ha transcurrido el plazo de seis años que surge de la correlación entre lo que se dispone por el art. 62 inc. 2° del Código Penal y el art. 6 de la ley 24.769, sin que se hubiera verificado algún motivo de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal.

Finalmente aclaró el Tribunal, que dicho plazo no se interrumpe por la existencia de otras causas en trámite en las que se encuentra imputado por hechos presuntamente delictuosos cometidos supuestamente con posterioridad. Definiendo no obstante, que el hecho de que la señora juez haya sido posteriormente recusada para entender en la causa, no torna inválidos los actos que dispuso con anterioridad a aquel apartamiento, entre los que se encuentran el llamado a indagatoria por otros períodos no prescriptos.

Cámara Penal Económico, Sala A, “RADIOPRODUCTORA 2000 SA S/ INF. LEY 24.769”, CPE 957/2016, 29/12/2020.

VALOR AGREGADO

Crédito fiscal no vinculado a la operatoria gravada. Imposibilidad del cómputo. Gastos personales. Procesamiento.

La Cámara Penal Económico confirmó los procesamientos de los directivos de la empresa, considerando que la circunstancia de que la contribuyente habría contabilizado en forma sistemática a lo largo de tres años, gastos que no se encontraban relacionados con la actividad gravada de la empresa contribuyente y que por lo tanto no representaban créditos fiscales que pudieran deducirse, resultaba evidencia suficiente respecto del conocimiento y voluntad para cometer una defraudación fiscal en el Impuesto al Valor Agregado.

En estos términos, refirió el Magistrado que parte del crédito fiscal exteriorizado en las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente no sería computable en la liquidación del Impuesto al Valor Agregado del período de que se trata, toda vez que se habrían declarado gastos presuntamente efectuados que no contaban con respaldo documental o gastos respecto de los que si bien se incorporaron los comprobantes documentales, representan compras no vinculadas con la actividad gravada o gastos expresamente excluidos como deducibles por la ley del tributo, y por lo tanto constituyen créditos reputados como inadmisibles.

En efecto, la contribuyente había alegado que dichos gastos respondían a encuentros empresariales, de regalos empresariales y demás cuestiones de dicha naturaleza. Sentenciando el Tribunal, que dichos gastos se relacionaban mas con compras cotidianas ligadas a cuestiones personales que a operativas de una actividad comercial y, en consecuencia, el crédito fiscal producto de las mismas no resultaba computable a efectos de calcular el monto del impuesto.

Cámara Penal Económica, Sala A, “J. SRL s/ INF. LEY 24.769”, CPE 1884/17, 29/12/2020.

GANANCIAS

La justicia le dice a AFIP, no devuelva Ganancias al jubilado

En el caso a estudio, el Fisco había entendido que las deudas originadas en reajustes de haberes previsionales ordenados jurídicamente deben ser objeto de retención en el Impuesto a las Ganancias. Cabe destacar, el jubilado pedía la repetición por montos retenidos en concepto de impuesto, al momento de serle abonada una deuda por reajuste previsional.

No obstante, la Cámara Federal entendió que en el caso, el contribuyente no habría formulado un planteo concreto, fundado y autosuficiente, vinculado con la presunta inconstitucionalidad o ilegitimidad de la normativa involucrada que grava a las prestaciones previsionales con el impuesto a las ganancias.

No solo ello, sino que a efectos de denegar la repetición, el Tribunal se remitió al precedente “Dejeanne” de la CSJN, que data del año 2013, es decir, posterior al fallo “García” por el cual el Alto Tribunal resolvió que las jubilaciones no se encuentran alcanzadas por ganancias. No haciendo finalmente lugar a la devolución del impuesto retenido sobre la jubilación del contribuyente.

Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala II, Exp. CAF 40.157/2017. “Ymaz, Juan Ignacio c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/dirección general impositiva”, 02/02/2021.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)