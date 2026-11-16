La normativa legal establece que la inhabilidad de título es admisible cuando se basa exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda. Sin embargo, cabe preguntarse si es posible discutir la inexistencia de la deuda.

La inhabilidad de título es admisible cuando se basa en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda. ¿Y si hay inexistencia de deuda?

La excepción de la inhabilidad de título es una de las previstas por la Ley de Procedimiento Tributario , lo cual genera, en la práctica, diversas interpretaciones en cuanto a su alcance.

La ley 11683, en su art. 92 inc. d), establece que la inhabilidad de título solo es admisible cuando estuviese fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda expedida por el organismo recaudador.

Se trata de una de las principales herramientas de defensa del contribuyente en el juicio ejecutivo, radicando su importancia en permitir cuestionar la actitud jurídica de la boleta de deuda para sustentar la ejecución, sin convertir el proceso ejecutivo en un juicio de conocimiento sobre la determinación tributaria.

La excepción puede fundarse en defectos que afectan la actitud ejecutiva del título , como diferencias extrínsecas, por incumplimiento de los requisitos legales que debe reunir la boleta de deuda, la falta de identificación de la deuda o de inexistencia de una obligación exigible, cuando el título no refleja una deuda jurídicamente susceptible de ejecución.

La cuestión actual que se presenta es si es posible discutir la inexistencia de la deuda en un juicio de apremio.

La regla general es que no es posible discutir la causa de la obligación en el juicio de ejecución fiscal, pese a lo cual, la Corte ha reconocido supuestos excepcionales en los cuales puede por examinarse la inexistencia manifiesta de la deuda, cuando mantener la ejecución conducía a una conducta fundada en una obligación inexistente.

Sin embargo, ello no habilita a transformar la ejecución fiscal en un proceso ordinario de revisión de la determinación tributaria.

Precisamente, tiene dicho la Corte ([1]) que la aplicación estricta de la excepción de inhabilidad de título no puede llevar al extremo de admitir la pretensión fiscal cuando de las constancias del proceso surge de manera manifiesta y ostensible la inexistencia de la deuda exigible, por lo contrario, importaría privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.

En tales supuestos, la Corte ([2]) estableció como requisito sine qua non que la inexistencia de la deuda reclamada resulte de manera clara, manifiesta y ostensible de las circunstancias del proceso, y que por ende su análisis no presuponga el examen de las cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito probatorio de estos procesos, con el fin de conferir seriedad a la impugnación que con esa base se hubiese intentado.

Un caso judicial reciente

Un caso que merece un análisis al respecto, se da en una reciente jurisprudencia, en la que se discutió este tema: ARCA c/ Compañía Fiduciar SA-Identrust SA. JFEFT N 2 del 2/11/2026.

Se trataba de un contribuyente que presentó la declaración jurada (DJ) de IVA a través del sistema “IVA Simple” con información precargada por el propio organismo recaudador.

En dicha DJ se determinó un saldo a favor del Fisco, aunque se consignó un importe de crédito fiscal en defecto, al eliminar por error comprobantes que el sistema ya tenía precargados.

Advirtiendo dicho error presentó la DJ rectificativa, antes del vencimiento general, computando los créditos fiscales oportunamente omitidos y determinando un nuevo saldo a favor del Fisco, menor que el original, el cual fue ingresado.

Con posterioridad solicitó el procesamiento de la rectificativa mediante presentación digital, cabiendo destacar que el mismo funcionario que firmó la solicitud de deuda requirió papeles de trabajo y documentación respaldatoria, siendo que ese mismo día se emitió la boleta de deuda.

Dos meses después, ARCA notifica al contribuyente que había aceptado la DJ rectificativa, informando que de la verificación llevada a cabo, el resultado de la gestión, era “APROBACIÓN”.

A su turno, la contribuyente opone excepción de inhabilidad de título por inexistencia de la deuda, al haber cancelado el saldo total de la DJ rectificativa.

Corrido traslado de tal presentación, el Fisco lo contesta y si bien no desconoce la autenticidad ni el contenido del acto, afirma que esa aprobación ratifica que la rectificativa en menos solo adquiere validez cuando es convalidada por el organismo fiscal.

Por lo tanto, al ser tal convalidación posterior al inicio de la ejecución, a la intimación del pago y a la excepción y que la subsistencia de la deuda por actos posteriores debe quedar relegada a la liquidación final, mantuvo el pedido de rechazo de la excepción.

La resolución judicial

El juez hace lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada, rechazándose la ejecución fiscal.

Para ello, se basa en el acto emanado de la propia ARCA, cuya autenticidad y contenido no fueron cuestionados, a través del cual el organismo fiscal reconoció que la DJ rectificativa, definitivamente aprobada, expresa la obligación tributaria de IVA de la ejecutada.

Por lo tanto, el título resulta inhábil, dado que la obligación que se pretende documentar es inexistente lo cual surge del instrumento del Fisco, sin necesidad de producir prueba ni de examinar cuestiones ajenas al proceso, quedando satisfecho, por lo tanto, el límite fijado por la Corte (Cfr. Fallos 295:338; 318:1151; 320:58; 322:1709 y 324:1924).

Otro aspecto importante destacado por el juez, se refiere al tema de la aprobación posterior a la promoción de la demanda, a la intimación de pago y a la excepción, para lo cual reconoce a la norma de aplicación supletoria -Art 163 inc. 6º) del CPCCyCN -, que autoriza la sentencia a hacer mérito de los hechos modificatorios extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probadas, lo cual no obsta a la conclusión arribada.

Es de destacar que también la Corte (Cfr. Fallos 310:819; 313:584; 325:28.) llega a similar conclusión, al señalar reiteradamente que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevivientes.

La conclusión arribada no se contrapone con el criterio según el cual la convalidación de una rectificativa es menos gestionada después de la intimación de pago no afecta la inhabilidad de título.

Al promoverse la ejecución, el saldo declarado no había sido puesto en cuestión ante el Fisco y la boleta documenta una deuda que el Fisco no tenía motivo para declarar.

La aceptación posterior es allí un hecho ajeno al título, que sólo torna exigible la deuda y permite tenerla por regularizada.

En el caso, la situación es distinta, pues la rectificativa se presentó y su saldo se pagó antes del vencimiento y tanto el pedido de procesamiento como el requerimiento documental del organismo fueron anteriores a la emisión de la deuda y a la promoción de la demanda.

Debe notarse que el Fisco emitió el título y demandó mientras estaba en curso la rectificación que el mismo había iniciado, verificación que concluyó en que la diferencia reclamada no era debida.

Por lo tanto, la aprobación no es un hecho ajeno sobreviviente al título, sino el resultado de un procedimiento abierto antes de la ejecución, que configura que la deuda reclamada no existía.

Por último, se destaca además que los créditos fiscales incorporados a la rectificativa provenían de la información precargada por el propio Fisco en el sistema “IVA Simple” siendo verificados por éste.

(*) Contador público. Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asoc.

[1] Fallos 278:346; 298:626; 302:861; 318:1151; 324:2009 y “González, Alfredo” del 9/3/2010.

[2] “Pcia. de Bs As c/ Hidronor SA” del 1/1/1976 Fallos 295:338, “Fisco PBA c/ Madereras Miguel ICAyF del 14/2/1989 en Fallos 312:178; FN c/ Municipalidad de Resistencia” Fallos 323:2801 del 10/10/2000 y “Municipalidad de Santiago de Liniers C/ Irizar, José Manuel” Fallos 327:4474 del 19/10/2004.