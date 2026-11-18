Ingresos Brutos: entra en vigencia la aplicación del sistema de control para agentes de percepción del impuesto (SIRCIP) Por Lidia M. Santacruz + Agregar ámbito en









Comienza la primera de etapa de aplicación del Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP), para los regímenes de percepción de Ingresos Brutos que recaen en los contribuyentes que tributan mediante el Convenio Multilateral; es decir, para quienes tienen actividades en varias provincias.

El SIRCIP comienza su primera etapa con siete provincias para unificar controles sobre los regímenes de percepción de Ingresos Brutos Depositphotos

A partir del 1º de diciembre de 2026 comenzará la primera etapa de aplicación del Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP) de Ingresos Brutos, un sistema que busca homogeneizar los criterios de administración de los regímenes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que recaen sobre los contribuyentes que tributan a través del Convenio Multilateral.

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No obstante, en lo inmediato, no abarcará a todas las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral, comprenderá a las provincias de Chaco, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Existen otras provincias adheridas, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se irán incorporando paulatinamente.

La Comisión Arbitral, a través de su Resolución General 9/2025, aprobó el SIRCIP con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones sobre regímenes de percepción de Ingresos Brutos que rigen en cada una de las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral, con el fin de armonizar, unificar y coordinar la aplicación de tales regímenes sobre la venta de bienes, locaciones y prestaciones de servicios que realicen los agentes de percepción.

Oportunamente se había fijado la entrada en vigencia a partir del 1° de julio, pero luego la Comisión Arbitral, por Disposición 7/2026, prorrogó esa fecha hasta el 1° de diciembre venidero. Y mediante la Disposición 12/2026, estipuló las provincias antes citadas, con las que comenzará a funcionar el sistema.

Funciones del sistema unificado El SIRCIP brinda información a los agentes de percepción, a las administraciones fiscales provinciales y a los sujetos que sufren la percepción de Ingresos Brutos, quienes contarán con el detalle de las percepciones efectuadas en las respectivas facturas o documentos equivalentes. Pero al aplicarse en el marco del Convenio Multilateral, se podrán consultar los coeficientes de distribución, en el sitio www.sircip.comarb.gob.ar consignando la respectiva CUIT. Cabe recordar que la percepción es un porcentaje del impuesto que se suma al monto de la venta, locación o prestación y de la cual se deja constancia en el respectivo comprobante que acredita la operación. A los fines de la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al mes de diciembre 2026, por parte de los agentes de percepción, se fijaron las siguientes fechas de vencimiento, según el último dígito de la CUIT: las finalizadas con dígito 0-1-2-3-4 vencen el 8/1/27 y las terminadas en 5-6-7-8-9 tiene plazo hasta el 11/1/27.