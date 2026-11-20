Quienes pagaron intereses usurarios por deudas tributarias aduaneras ahora pueden reclamar su devolución Por Mario Bibiloni + Agregar ámbito en









Una controversia que lleva años recorriendo los tribunales nacionales y que tuvo su origen, primero, en el desconocimiento de la legislación vigente y, posteriormente, en el recálculo de una deuda denominada en dólares, a la que se le aplicaron tasas de interés correspondientes a obligaciones en pesos.

El mecanismo de aplicar a las deudas aduaneras en dólares intereses para deudas en pesos, fue declarado improcedente por la Corte

Como he venido sosteniendo desde 2015 en diversos medios periodísticos y universitarios, y en Ámbito Financiero, en el artículo titulado "La reticencia del PEN a aceptar su incompetencia tributaria y los perjuicios que ocasiona" (Suplemento Novedades Fiscales, 30/05/2023), la AFIP (actual ARCA) liquida indebidamente deudas tributarias aduaneras (actualizadas) por derechos de exportación aplicados a empresas exentas por la Ley 24.196 (Ley de Inversiones Mineras), adicionando intereses usurarios sobre montos en dólares, lo que configura una exacción ilegítima y un enriquecimiento sin causa.

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Cobro indebido de derechos de exportación El cobro de derechos de exportación a empresas mineras exentas comenzó en 2007, por iniciativa de la Secretaría de Minería, que desconoció intempestivamente la estabilidad fiscal otorgada por la Ley 24.196, instruyendo a la Aduana a liquidar derechos de exportación a empresas mineras exentas, entre ellas Minera del Altiplano y Procesadora de Boratos S.A., que apelaron la medida.

Deuda en dólares e intereses para deudas en pesos Por su parte, la AFIP, mediante la RG 3271/12 del 02/02/2012, estableció una metodología para el cobro de deudas tributarias aduaneras por la cual estas se mantienen en dólares estadounidenses hasta el día anterior al pago, momento en el que se pesifican al tipo de cambio de ese día y se les aplica la tasa vigente para deudas en pesos (36% anual en su origen), lo que implica una repotenciación de la deuda prohibida por leyes de orden público (23.928, 24.073 y 25.561).

La CSJN, el 10/07/2012, en la causa Minera del Altiplano S.A. M. 889 XLV, convalidó la vulneración de la estabilidad fiscal, lo que generó, en consecuencia, que el TFN rechazara los recursos y avalara la modalidad. Así se cobró durante el período 2012-2019.

Oportunamente, la compañía minera Procesadora de Boratos Argentinos S.A., que había seguido igual suerte que Minera del Altiplano, procedió a consolidar la estrategia demostrativa del perjuicio económico infligido por dicha modalidad liquidatoria e hizo pública, por distintos medios, la irracionalidad e injusticia cometida, con la esperanza de que fuera corregida por el propio organismo recaudador.

Reciente criterio de la CSJN El primer antecedente favorable a las objeciones formuladas se obtuvo en la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el 14/10/2016, en los autos "Procesadora de Boratos TF 28.192-A c/ DGA", que revocó la liquidación efectuada por el TFN y ordenó su reliquidación. Después de 14 años de vigencia de la normativa, la CSJN, en la causa "Collection SRL TF 32281-A c/ DGA", del 23/09/2026, por unanimidad de sus miembros, confirmó lo denunciado por el suscripto, en los siguientes considerandos: Considerando 5°: La tasa del art. 794 debe fijarse en la misma moneda de la deuda. Aun duplicando la tasa más alta en dólares del BCRA (5,91%), no se llega al 12%. El 36% anual para deudas en dólares es desproporcionado.

Considerando 6°: No hay compensación razonable por la indisponibilidad del capital. La irrazonabilidad quedó en evidencia con la Resolución de Hacienda 598/19, que bajó la tasa al 9,96% anual, menos de un tercio del 36%. La Corte, en consecuencia, revocó la liquidación y ordenó su recálculo. En resumen, el fallo abre la puerta para que quienes pagaron deudas tributarias aduaneras entre 2012 y 2019 bajo el esquema de la RG 3271/12 puedan peticionar su devolución. Contador público. Especialista en temas aduaneros.

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