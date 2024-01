Las modificaciones a la Ley Impositiva año 2024 de la provincia de Buenos Aires

Exenciones que continuarían suspendidas: corresponden a los artículos 39 de la Ley Nº 11.490, 1, 2, 3 y 4 de la Ley Nº 11.518 y modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 12.747. No resultará aplicable a las actividades de producción primaria excepto las comprendidas en el artículo 32 de la Ley Nº 12.879 y en el artículo 34 de la Ley Nº 13.003, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de $1.146.453.750.

Pagos librados por la Tesorería General de la Provincia: a los fines de la liquidación de los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos del ejercicio fiscal 2024, aquellos ingresos provenientes de pagos librados por la Tesorería General de la Provincia- como asimismo de todas las unidades de Tesorería que operen en el Sector Público Provincial-, generados en la provisión de bienes y/o servicios a la provincia de Buenos Aires, se atribuirán temporalmente bajo el criterio de lo percibido. Idéntica modalidad se aplicará para la liquidación del impuesto anual del citado período.

Monto mínimo de los anticipos mensuales: se elevó a la suma de $3.988 el monto mínimo del impuesto sobre los Ingresos Brutos para anticipos mensuales, de conformidad con el artículo 224 del Código Fiscal -L. 10397 (t.o. 2011) y modif.-.

Alquileres exentos: se llevaría a la suma de $21.388 mensuales o $2.546.240 anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el artículo 184, inciso c), apartado 1), del Código Fiscal -L. 10397 (t.o. 2011) y modif.-.

Exenciones Art. 207, inc. g) Código Fiscal, que se hayan dispuestas para los códigos de actividades del nomenclador del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), incluidos los provenientes del cobro de cuotas sociales y otras contribuciones voluntarias, que sean realizadas por asociaciones civiles y fundaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones obreras, reconocidas por autoridad competente -todas sin fines de lucro-, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuya directa o indirectamente suma alguna de su producido entre asociados o socios. El listado de códigos de actividad no ha sufrido variaciones respecto del ejercicio fiscal del año 2023.

2|Impuestos patrimoniales

Los mismos aumentan en forma escalonada en función de las bases imponibles desde 140% a 300%; - habrá una cuota adicional en Edificado y Rural para los grandes contribuyentes edilicios y/o rurales; y, para quienes decidan pagar los impuestos Inmobiliarios y Automotores y Embarcaciones Deportivas en cuotas, las mismas serán actualizados durante el transcurso del año.

3|Impuestos al servicio de electricidad

Se restituye la tributación al servicio de electricidad establecido en el Decreto-Ley 7.290/1967: “a) Servicio residencial: cuatro por ciento (4%); b) Servicio Comercial e industrial: uno por ciento (1 %)”.

4|Facultades a ARBA

Se faculta a la agencia para abstenerse de impulsar las actuaciones tendientes a obtener el cobro por la vía de apremio, cuando el monto total reclamable al o la contribuyente o responsable, proveniente de cualquiera de los tributos respecto de los cuales dicha agencia resulta autoridad de aplicación, considerados por separado y con relación a cada bien, instrumento o actividad gravados en particular, incluyendo intereses, recargos y multas firmes, no exceda la suma de $225.000. A disponer el archivo de las actuaciones administrativas, en los casos de concursos preventivo o quiebra del deudor, cuando el monto de la deuda fiscal original reclamable en tales procesos no supere la suma de $450.000, excepto que dicho monto comprenda deudas provenientes de juicios de apremio iniciados, cualquiera sea la instancia procesal en la que se encuentren, o bien provenientes de la actuación del deudor como agente de recaudación. Asimismo, abstenerse de impulsar las actuaciones tendientes a obtener el cobro por la vía de apremio, de conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley Nº 9533/80, cuando el monto reclamable al o los responsable/s en concepto de canon anual por ocupación de inmuebles fiscales, no exceda la suma de $225.000. Dicho monto corresponderá sólo al capital adeudado, sin computar intereses u otros conceptos.