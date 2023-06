Proyecto de ley para una nueva exteriorización (blanqueo) 2023: una historia conocida, no recomendable

Dice una frase de autor anónimo que “a veces es mejor dejar de insistir y que las cosas pasen como debe ser”, muy aplicable a lo que sucede en nuestro país con los reiterados intentos en el tiempo por parte de los administradores del estado de turno, de distintos signos y orientaciones políticas, en establecer un mecanismo de exteriorización de activos, especialmente financieros, para conseguir la tan anhelada repatriación de capitales. Estos fueron los intentos desde la vuelta a la democracia: 1987 administración de R. Alfonsín, 1992 C. Menen, 2008 C. Kirchner; 2013 C. Kirchner, 2016 M. Macri, 2021 A. Fernández (construcción).