China cruzó al embajador de EEUU en Argentina: "Hagan algo concreto por el desarrollo del país"

El comunicado se emitió luego de que Peter Lamelas, en una entrevista con un diario de Salta, advirtiera sobre la expansión de gigante asiático en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico.

El cruce se produjo luego de que Lamelas advirtiera sobre la expansión de China en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico.

La embajada de China en Buenos Aires emitió un comunicado este lunes donde cruzó al embajador de EEUU en la Argentina, Peter Lamelas , y reclamó que Washington haga “algo concreto por el desarrollo del país y del resto de América Latina y el Caribe".

“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, en una entrevista concedida en la provincia de Salta en la que también formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”, comienza el comunicado de la sede diplomática.

En esa línea, el gobierno chino sostuvo que los dichos de Lamelas “ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría ”, al tiempo que denunció intentos de “incitar a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”. “China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”, remarcó.

El comunicado también contrastó esas declaraciones con la postura del presidente estadounidense, Donald Trump , al señalar que definió la relación bilateral con China como “ la más importante del mundo ” y que manifestó su disposición a profundizar la cooperación entre ambos países.

El cruce se produjo luego de que Lamelas , en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, advirtiera sobre la expansión de China en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico, en el marco de la creciente competencia geopolítica en la región. En ese contexto, la embajada china buscó reforzar su posición y defender su estrategia de cooperación en el continente.

El comunicado se emitió luego de que Peter Lamelas, en una entrevista con un diario de Salta, advirtiera sobre la expansión de gigante asiático en América Latina y planteara preocupaciones en torno al carácter estatal de su sistema económico.

La disputa entre China y EEUU

En otro tramo, la embajada destacó el peso de los vínculos económicos entre China y EEUU, al mencionar que unas 73.000 empresas estadounidenses operan en territorio chino, con inversiones que superan los u$s1,2 billones y una tasa de crecimiento anual del 9,8%. Según indicó, la mayoría de esas compañías prevé continuar y ampliar sus operaciones.

Bajo ese argumento, cuestionó lo que consideró una “doble vara” de Washington: “Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, criticar a otros países que buscan hacer lo mismo”, afirmó.

Asimismo, el comunicado rechazó la lógica de confrontación geopolítica y sostuvo que “en la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX”. En ese sentido, subrayó que los países latinoamericanos “deben elegir su rumbo de manera soberana” y decidir con quién establecer alianzas.

La embajada definió el vínculo entre China y América Latina y el Caribe como una cooperación “Sur-Sur”, basada en el apoyo mutuo y “sin cálculos geopolíticos”, y aseguró que Beijing “nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros”.

Para cerrar, el texto apunta: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesada que reconozcan la corriente principal del mundo actual. En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la 'amenaza china', sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.