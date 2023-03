¿A cuánto puede cotizar el dólar en 2024?

Como si todo esto fuera poco, el año 2023 es año electoral, situación que complejiza y mucho el panorama. A 90 días de que cierren las listas para presentar los candidatos, Mauricio Macri anunció, a través de un video en sus redes sociales, que no será candidato a presidente. No creemos que la fecha en la que el anuncio fue realizado haya sido casual. El ex presidente decidió mover primero una pieza, abriendo el juego al resto de los partidos políticos. Ahora la pelota está del lado del oficialismo. Todos se preguntan quién imitará a Macri, quién será la figura que esté dispuesta a dar un paso al costado.