Acuerdo con el FMI: la continuidad y las dudas en el corto plazo

Cabe destacar que se modificó la meta de reservas (bajan considerablemente, pasando de una acumulación de u$s8.000 millones a u$s1.000 millones, versus el nivel de diciembre 2021) y la fiscal se mantuvo igual. Esta última, aunque es realizable, necesita que se acelere el ajuste. Lo que no queda claro es el financiamiento directo al Tesoro. No se menciona la meta, aunque aclara que no habría más emisión directa para el fisco desde este momento a fin de año.