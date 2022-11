Congelar los precios de los alimentos y tarifas por 1 año

La única forma de revertir, aunque sea en parte, esa situación es congelar los precios de los alimentos (que, además, han subido por encima de la inflación) y las tarifas de gas y luz; todo por al menos 12 meses, mientras se van aumentando salarios, jubilaciones y prestaciones sociales para recuperar parte del terreno perdido con Macri y con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El gobierno insensible y temeroso

Parece que el gobierno ha tomado nota de la agresión que sufren los sectores populares frente a semejante aumento de precios y ahora, por fin, congelaría los de los alimentos 4 meses; no por sensibilidad, sino por temor al conflicto social que puede sobrevenir si esto sigue así y a que siga creciendo el repudio político a su gestión.

Sin embargo, 4 meses de congelamiento no alcanza para revertir demasiado el deterioro de los ingresos, debe ser al menos por un año.

Ojalá el gobierno no permita que las grandes empresas, como siempre, hagan trampa y no la cumplan plenamente, desabastezcan, etc. Junto al congelamiento de precios se debe imponer el abastecimiento de los productos en el mercado.

Es clave además que no les otorgue a dichas grandes empresas concesiones, que les permita recuperar por otro lado las ganancias que resignan por este, impidiendo así la recuperación de los ingresos de la mayoría. No debe actuar el gobierno nacional como hizo con el dólar-soja.

Millones no llegan a fin de mes, millones comen una sola vez al día

Millones de familias de clase media no llegan a fin de mes y en el caso de los más humildes la realidad golpea con brutalidad e insensibilidad, hay millones de argentinos y argentinas que comen una vez al día, buena parte de ellos son niños. Esta es la razón principal por la que de manera inmediata se deben congelar durante al menos 12 meses, no 4, los precios de los alimentos de la Canasta Básica y las tarifas de los servicios públicos.

