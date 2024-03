Apertura de importaciones: ¿una oportunidad o una amenaza para las pymes?

Contamos con deficiencias de todo tipo en la actualidad y muchos confiamos que ello irá mejorando pero además de competir ahora con empresas que tienen mejores condiciones para producir en el exterior y traer su producto al país, contamos también con limitaciones para exportar; por ejemplo, la ciruela deshidratada argentina -solo para poner un ejemplo entre miles que hay- paga aranceles de entre 5 y 10% dependiendo del país que la importe, mientras que el chileno, que cuenta con el mismo producto y que está solo una cordillera de por medio, no pagan aranceles. Chile tiene 30 tratados de libre comercio (TLC) vigentes con 65 economías, lo que representa el 88% del PIB mundial mientras que Argentina tiene 13 TLC vigentes con 23 países, lo que representa alrededor del 50% del PIB mundial.

Es decir, que solo por aranceles, el sector debe ser un 5 a 10% más competitivos que el producto del país vecino para igualarlos. Sin contar con los déficits en la infraestructura del país, impuestos, etc, etc, etc. que hace que en muchos casos debamos ser un 50% más competitivos que otros países para que sea negocio producir y vender en el exterior. Es una tarea titánica.

Qué difícil meter un gol.

Creo que por primera vez desde que comenzó el flagelo de la inflación, hay consenso respecto a la importancia de bajarla y rápido, pero abriendo la importación sin antes mejorar todas (o al menos algunas) de estas ineficiencias perjudica seriamente a las pymes argentinas que ya vienen con viento de frente hace muchísimos años.

Ya ni chances de meter goles tenemos, solo atajamos penales.

Estamos a favor de la libre competencia y de abrir las importaciones, pero en condiciones similares para todos. Las condiciones actuales castigan al que apostó por el país y premian al se fue al exterior y quiere vender en Argentina.

Ellos son 15, nosotros 4 y 2 estamos lesionados.

En un país con inmensas ineficiencias estructurales como la Argentina, donde la burocracia, la corrupción, la inestabilidad y cambios constante de las reglas de juego pueden obstaculizar el progreso, la creación de un buen equipo de trabajo y la implementación de procesos eficientes se convierten en la clave del éxito para sobrevivir primero y crecer después.

Lograr ello nos permite un contraataque, tal vez incluso meter un gol.

Las pymes no buscan subsidios ni préstamos no reembolsables, buscamos competir en igualdad de condiciones que el resto. Estamos seguros que de tener ese apoyo el despegue del país sería veloz y de gran impacto.

Jugar bien depende de nosotros pero tener reglas claras, estables y que no haya equipos beneficiados por amistad, intereses o desidia, de las autoridades respectivas.

CEO de Argensun Foods