Sobre llovido, mojado: la incertidumbre electoral complica todavía más los planes de supervivencia de las pymes

Este sector viene golpeado por las altas tasas de interés, la ola importadora y la caída del consumo. Ahora, quedan en suspenso las inversiones para renovar maquinaria y sumar tecnología.

La apertura importadora y la falta de planes de asistencia estatal están amenazando a las pymes argentinas.

Tasas de interés por las nubes y demanda por el piso. Incremento de la competencia importada y falta de actualización tecnológica. A este escenario complejo que enfrentan las pymes familiares de Argentina se suma ahora la incertidumbre económica y política derivada de los resultados de las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires.

Los analistas financieros prevén una reacción de los mercados de acá hasta el 26 de octubre que contribuirá a una mayor contracción de la actividad económica , con los inversores buscando refugio en moneda dura y tasas de interés todavía más altas que las actuales.

La compulsa electoral en territorio bonaerense reflejó, entre otras cosas, la polarización nacional en términos de concepto económico: por un lado, sectores que defienden un modelo con fuerte presencia estatal y políticas de protección a la industria local; por el otro, los que impulsan un giro total hacia la liberalización, con apertura comercial indiscriminada que someta a la industria local a un esfuerzo mayor por lograr la competitividad.

El resultado del domingo en un distrito que representa casi 40% del padrón nacional indica que las preferencias de los votantes están cambiando y que comenzaron a cuestionar con hechos concretos la política de la "motosierra" del presidente Milei.

Para las empresas familiares que ya vienen navegando un proceso de transformación, este escenario abre interrogantes inmediatos sobre el futuro del modelo: ¿habrá incentivos al mercado interno o se mantendrá el viraje hacia la apertura importadora?

¿Se instrumentarán programas de financiamiento productivo o se priorizará la disciplina fiscal aun a costa de tasas de interés elevadísimas que hacen desaparecer el crédito para las pymes? La incertidumbre electoral se traduce directamente en cautela a la hora de invertir.

Cómo adaptarse a la nueva apertura importadora

Hasta ahora, uno de los temores más recurrentes entre estas compañías es la eventualidad de una apertura importadora todavía más amplia. En un país con costos logísticos altos, presión tributaria significativa y un acceso limitado al financiamiento, competir con productos extranjeros de bajo costo puede convertirse en una amenaza existencial.

Sectores como el textil, el calzado, la metalmecánica o los alimentos elaborados son especialmente vulnerables. Muchas de estas industrias tienen un alto porcentaje de empresas familiares que, al no contar con grandes espaldas financieras, dependen de políticas de protección o de programas de competitividad para sostenerse. Ante la posibilidad de un nuevo cambio de reglas, la incertidumbre se multiplica.

“Si en los últimos meses fue imposible descontar un cheque por menos del 120% anual, o gestionar un préstamo para bienes de capital porque directamente el banco no tiene certeza de la tasa, imaginate ahora con lo que pasó ayer con las elecciones en la Provincia. Hasta después de octubre nadie va a mover un solo peso”, explicó a Ámbito un empresario pyme del sector textil.

En ese marco, la filial Argentina de la consultora global PwC presentó un estudio titulado “Desafíos de las empresas familiares en un entorno de transformación”. Allí destaca la urgencia con la que las empresas familiares deben adaptarse para sobrevivir en un entorno de negocios cada vez más volátil y competitivo.

Ese entorno hostil se agrava con la incertidumbre política, y todo conforma un combo que paraliza decisiones de inversión en todos los segmentos empresariales, pero con mayor énfasis en las pymes familiares, que no cuentan con espaldas para sostener sus planes de expansión sin acceso al financiamiento.

La publicación, elaborada por el socio de PwC Argentina, Norberto Rodríguez, analiza tanto el entorno global como el local. Y explica cómo fenómenos como los conflictos internacionales, el reordenamiento de los mercados y el imparable avance de la inteligencia artificial están obligando a las empresas pequeñas y medianas a una profunda revisión de sus estrategias para sobrevivir.

En este sentido, el informe destaca que en el contexto de Argentina el desafío se intensifica. La apertura comercial ha favorecido la importación de productos, lo que ha puesto a muchas empresas familiares en una encrucijada, forzándolas a reconsiderar sus modelos de negocio.

“Diversos sectores y especialmente las Pymes, ya están experimentando una avalancha de productos importados, favorecida en gran parte por una apertura comercial derivada de políticas cambiarias y fiscales, que están impulsando a muchas empresas a importar productos o insumos, en lugar de fabricarlos”, destaca el estudio.

“Estos cambios obligarán a muchas empresas a innovar y en muchos casos reinventarse. Las empresas familiares no son la excepción, muchas deberán reinventarse para acoplarse a las corrientes de un nuevo orden mundial y económico, sometiéndose a un proceso de transformación para superar las brechas de competitividad que ocasiona el costo argentino y cambios en los patrones de consumo de sus productos o servicios” agregó.

Adicionalmente, la irrupción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, en diversas etapas la cadena de valor y procesos de negocio de industrias y servicios, podrían afectar la viabilidad de algunos negocios, lo cual requerirá una mayor inversión para fortalecer su perfil competitivo.

Por eso señala que, para mantener la competitividad en ese escenario se requiere una mayor inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial y herramientas digitales.

“La transformación de las empresas familiares ya no es una opción, sino una necesidad imperante. Los cambios tecnológicos y de mercado están redefiniendo las reglas del juego. La clave del éxito para estas organizaciones residirá en su capacidad para innovar, gestionar los desafíos internos de la familia y adaptar sus estructuras para fortalecer su perfil competitivo en este nuevo mundo”, sostiene Norberto Rodríguez.

Las pyme familiares y el desafío de la adaptación interna

El reporte de PwC Argentina revela que algunas empresas familiares han sabido responder a esta presión, reformulando sus operaciones, incorporando insumos importados para optimizar costos o estableciendo nuevas alianzas estratégicas.

Sin embargo, también advierte que otros sectores no han logrado reaccionar con la misma velocidad, enfrentando una disminución de su actividad y la necesidad de ajustar sus estructuras.

La publicación también pone de relieve los desafíos internos, señalando que la toma de decisiones difíciles, como los esfuerzos económicos para financiar inversiones, puede generar tensiones y dudas sobre la capacidad de liderazgo familiar.

Además de los desafíos que afectan a las empresas en general, se agregan otros que son propios de la empresa familiar como consecuencia de efectos no deseados de estas reformas, que recaen en los miembros de la familia.

“Los conflictos suelen manifestarse cuando los miembros de la familia advierten el sacrificio económico que deben realizar, y en algunos casos se agravan aún más, cuando comienzan a culpar o dudar sobre la capacidad de los integrantes de la familia que conducen la empresa”, sostiene el autor del informe.

Y pone como ejemplo, la necesidad de disponer de fondos destinados a remunerar o retribuir a la familia, para financiar inversiones en equipamiento, reducción de dotación, u otras necesidades debido a una caída en el nivel de actividad.

El informe destaca que la superación de estos obstáculos de orden interno dependerá, en gran medida, del esfuerzo concertado de la empresa y del grado de integración de la familia en la visión de negocio a largo plazo.