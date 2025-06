Apoyando la "transición"

No obstante, el Fondo no dice nada acerca de que el resultado positivo de las cuentas públicas también se viene consiguiendo por vía de la “contabilidad creativa”. Como he venido comentando últimamente, por medio de la colocación de deuda en pesos capitalizable se logra contablemente que los intereses no pasen por la cuenta de resultados del Tesoro. Ya ocurrió en 2024, cuando producto de las licitaciones de esta deuda (realizadas entre abril y diciembre) se “ocultaron” unos 14 billones de pesos de intereses. Una correcta registración hubiera llevado a las cuentas públicas al terreno del déficit.