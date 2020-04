La solución pasa por centralizar los depósitos

Reingeniería del sistema financiero

Esta calamidad no se resuelve con mejoras incrementales. Hasta el régimen oficinesco de los bancos es ineficiente. Es necesaria una reingeniería radical de todo el sistema financiero, incluyendo la declaración oficial como “servicio público con actividad esencial”. Los bancos tienen que hacer cosas gratis. Durante toda la emergencia deben cumplir una función social y ejercerla con compromiso. No puede ser que en el partido de Lomas de Zamora para encontrar un cajero haya que transitar 20 cuadras. No hay suficiente personal en las sucursales ni bastantes cajeros automáticos en todo el país.