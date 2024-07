Blanqueo de activos: todo lo que hay que saber acerca de la nueva ley

El principal atractivo de este nuevo blanqueo radica en su bajo costo fiscal, con una tasa inicial del 5% en su primera etapa. Además, ofrece la posibilidad de regularizar activos sin costo, siempre que el valor total de los mismos no supere los 100 mil dólares o que los fondos se bancaricen y se mantengan en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se trata de un blanqueo general que abarca todo tipo de activos con valor económico, tanto en Argentina como en el exterior, siempre que sean de titularidad del contribuyente al 31 de diciembre de 2023.

El impuesto especial del blanqueo se determinará según la etapa de adhesión, de acuerdo con el siguiente calendario:

image.png

Excepcionalmente, el impuesto se calculará e ingresará en dólares, y todos los activos deberán ser valuados en esa moneda, salvo algunas excepciones. La valuación de los bienes, en general, será su valor de mercado y la AFIP establecerá los mecanismos para probar el valor de los activos y la titularidad al 31 de diciembre de 2023.

El régimen contempla un pago a cuenta del 75% del impuesto especial dentro de las fechas límites para manifestar la adhesión. Luego el contribuyente contará con dos meses para presentar la declaración jurada y abonar el saldo restante del 25%.

¿Cómo ingresar al blanqueo sin costo?

Declarar bienes por un valor total menor o igual a 100 mil dólares.

Depositar o transferir el dinero en efectivo a cuentas especiales de regularización, manteniéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Transferir el dinero depositado en cuentas del exterior a cuentas especiales de regularización, manteniéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Adquirir certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva o fondos común de inversión con los fondos regularizados, manteniendo la titularidad hasta el 31 de diciembre de 2025.

Utilizar los fondos regularizados para pagar el impuesto del blanqueo.

El ingreso al régimen ofrece muchos beneficios como la liberación de todo reclamo en materia civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros y administrativos. También incluye la liberación del pago de los impuestos a las ganancias, bienes personales, aporte solidario, IVA, entre otros, tanto por los bienes regularizados como por los incluidos en las DDJJ hasta el periodo 2023.

Adicionalmente, concede el beneficio de bloqueo fiscal para aquellos activos que hubieran poseído y que ya no se encuentran en el patrimonio al 31 de diciembre 2023, así como la liberación de impuestos por los montos consumidos hasta el año 2023. No obstante, la detección por parte de la AFIP de activos no declarados por un valor mayor al 10% de los bienes regularizados provocará la pérdida del beneficio de tapón fiscal, excepto sobre los activos regularizados.

La adhesión al régimen también permite el acceso al mecanismo especial de pago unificado de bienes personales por los períodos 2024 a 2027, con una tasa reducida del 0,5% sobre el valor de los activos regularizados, multiplicado por 4 (cuatro).

Además, contarán con estabilidad fiscal hasta el año 2038, lo que significa que no les podrán reclamar impuestos patrimoniales por encima del 0,5% del valor del patrimonio de 2024 a 2027, y del 0,25% de 2028 a 2038. Esto representa una oportunidad significativa para establecer un límite en el pago de impuestos patrimoniales sobre los bienes blanqueados.

Es importante señalar que los contribuyentes que no tengan activos para declarar en este régimen no podrán acceder al bloqueo fiscal, una diferencia notable con el blanqueo del año 2016 que sí lo permitía.

Este nuevo blanqueo presenta una oportunidad para regularizar la situación fiscal y aprovechar sus enormes ventajas, en un contexto de mayor transparencia e intercambio de información a nivel internacional.

