La fórmula matemática para ganar en la bolsa

Para eso, dirigen todos sus esfuerzos a encontrar el “santo grial”: un sistema infalible que genere ganancias de manera constante y sin fallas. En otras palabras, lo que buscan es una máquina de hacer dinero.

Les tengo malas noticias: tal cosa no existe. Y quien les promete algo así como un sistema mágico para ganar en la bolsa siempre les está mintiendo.

Los sistemas de trading exitosos generan ganancias consistentes en promedio y a lo largo del tiempo.

¿Y entonces?

El problema es que la gente parte de una premisa totalmente falsa: que hay que ganar siempre, o la gran mayoría de las veces. Esto no es cierto.

De hecho, los sistemas exitosos de trend following(que siguen la tendencia) habitualmente tienen un bajo porcentaje de operaciones ganadoras. Ahora lo van a entender.

En realidad, hay dos pilares fundamentales que determinan el éxito al invertir en la bolsa.

Uno es el porcentaje de operaciones ganadoras respecto de las perdedoras.

Pero el más importante es el tamaño relativo de las ganancias en relación a las pérdidas.

Es decir, cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos.

Todos se detienen únicamente en el primer elemento, cuando el más importante es el segundo.

Si todavía les queda alguna duda, esta frase de George Soros lo explica con claridad: “No importa si tenés razón. Lo que importa es cuánto ganás cuando tenés razón y cuánto perdés cuando estás equivocado.”

Este es el gran secreto para ganar dinero en la bolsa. Perder poco cuando nos equivocamos y ganar mucho cuando acertamos.

Hecha esta introducción, veamos entonces cuál es la fórmula matemática para ganar.

Para eso, tienen que aprender una palabra clave en todo esto: expectancia.

La expectancia es la ganancia neta esperada de un sistema de trading. Nos indica cuánto podemos esperar de ganancia (o pérdida) por cada dólar que arriesgamos.

Un sistema es rentable si tiene una expectancia positiva. Es decir, si el resultado de nuestros trades ganadores es mayor al de nuestros trades perdedores.

Y es la fórmula matemática para ganar en la bolsa. Acá abajo la vemos:

Expectancia: (Probabilidad Ganar * Ganancia Promedio) - (Probabilidad Perder * Pérdida Promedio)

Como les decía antes, lo que necesitamos es encontrar un sistema con expectancia positiva.

Veamos un ejemplo para que quede claro.

Imaginemos que tenemos un capital de u$s 20.000 y decidimos invertir u$s 10.000 utilizando el sistema de trading “X” y los otros u$s 10.000 utilizando el sistema “Y”.

En ambos sistemas invertimos el dinero en 10 acciones en partes iguales (destinamos u$s 1.000 a cada acción).

Utilizando el sistema “X” tenemos los siguientes resultados:

7 operaciones perdedoras, donde perdimos el 10% en cada trade.

3 operaciones ganadoras donde ganamos 30% en cada trade.

El resultado neto fue una ganancia de u$s 200 (u$s 900 ganados menos u$s 700 perdidos).

Con el sistema “Y” tenemos:

7 operaciones ganadoras, donde ganamos un 10% en cada trade.

3 operaciones perdedoras donde perdimos un 30% en cada trade.

Acá el resultado neto fue una pérdida de u$s 200 (u$s 700 ganados menos u$s 900 perdidos).

Aclaración importante: para evaluar un sistema necesitamos tener un número importante de datos. El ejemplo es meramente ilustrativo.

Ya podrán imaginar cuál de los sistema es más exitoso.

Pero para que no queden dudas, podemos evaluar los sistemas utilizando nuestra fórmula “mágica”.

Expectancia sistema X: (0,3 * 0,3) - (0,7 * 0,1) = 2%

Expectancia sistema Y: (0,7 * 0,1) - (0,3 * 0,3) = -2%

Fíjense cómo el sistema X tiene una expectancia positiva (es decir, gana dinero de manera consistente) con sólo el 30% de trades ganadores, mientras que el sistema Y pierde dinero aunque tiene el 70% de trades ganadores.

Con todo esto, lo que se tienen que llevar de esta nota es que en definitiva lo determinante es cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos.

Seguramente hayan llegado hasta acá y estén pensando: “Ok, Miguel, pero ¿qué implicancias prácticas tiene esto? ¿Cómo me puede ayudar a mejorar mis resultados?”

De lo que vimos hoy, hay dos cosas que pueden empezar a aplicar mañana mismo y que los van a ayudar a mejorar dramáticamente sus resultados.

Y son las siguientes:

Acotar al máximo nuestras pérdidas (utilizar siempre STOPs)

Dejar correr las ganancias (una manera es usar Trailing STOPs)

Reducir nuestras pérdidas quiere decir limitar lo que perdemos cuando nos equivocamos. Para esto lo que debemos hacer es usar siempre un stop loss.

Un stop loss es una orden automática para cerrar nuestra posición si el activo toca determinado precio. Es nuestra estrategia de salida para un trade que no sale como esperábamos.

Y la contracara de esto, es dejar correr las ganancias. Aquí hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Quizás la más fácil es usar un trailing stop (un stop loss que se va ajustando a medida que vamos ganando).

Esto último es tal vez lo más difícil. Después de todo, los seres humanos estamos diseñados para tomar malas decisiones de inversión. Eso hace que tengamos una tendencia natural a quedarnos con los trades perdedores y cortar las ganancias demasiado rápido.

Una conclusión obvia de este análisis es que para lograr una expectancia positiva debemos ver cómo estimamos la probabilidad de ganar (y cómo hacemos para aumentar esa probabilidad) y cómo encontramos operaciones/trades con alta expectativa de ganancia.

Recuerden siempre que en definitiva, lo único que importa es “cuánto ganás cuando tenés razón y cuánto perdés cuando estás equivocado.”

Nota: Esta nota fue preparada utilizando como material de referencia el libro de Van Tharp “Trade your way to financial freedom”.