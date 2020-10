Para inversores: si en la Bolsa porteña no se ven cisnes negros, ¿qué se ve?

A principios del siglo XVIII, la humanidad creía que solo existían los cisnes de color blanco hasta que un día unos exploradores ingleses llegaron a Australia y encontraron una especie de cisnes negros. Por supuesto que el descubrimiento del Cygnus atratus (su nombre científico) causó gran conmoción en la sociedad occidental, ya que hasta ese entonces los cisnes -por su color blanco- eran considerados un símbolo de luz y pureza.

Basado en este acontecimiento, Nassim Taleb (2007) publicó su libro “black swan”, término posteriormente muy utilizado en el ámbito de las finanzas en referencia a los eventos altamente improbables que tienen un elevado impacto.

¿El mundo enfrenta un cisne negro?

En la actualidad se utiliza el término “cisne negro” para prácticamente todos los eventos de alto impacto. Aunque, cabe aclarar que, como en la metáfora mencionada, solamente puede ser denominado “black swan” un evento pocas veces o incluso nunca antes visto.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al brote del nuevo coronavirus (COVID - 19) e instó a que los países adoptaran medidas de emergencia para preservar la salud pública, las cuales han afectado significativamente a la actividad económica internacional con impactos severos en la producción y el comercio global. Sin embargo, sabemos que el coronavirus no ha sido la primera ni la única pandemia (spoiler: tampoco será la última).

Todavía se encuentra en debate si la economía mundial ha visto pasar o no un cisne negro. Aunque, ciertamente, pasó tantas veces el mismo cisne (pandemias) que ya le podríamos poner un apodo. De igual manera, Wall Street volvió a alcanzar rápidamente máximos históricos y parece no importarle de que animal se trate. Esto ocurrió debido a que la mayor ponderación en los principales índices del mundo proviene del sector tecnológico, que lejos de perjudicarse, se ha visto beneficiado por la situación de Aislamiento Social.

El mercado argentino ve pollos

Había una vez un pollo que vivía en una granja de manera confortable. Su amo lo alimentaba todos los días por lo que empezaba a creer que este era su mejor amigo. A medida que pasaba el tiempo el pollo engordaba y era feliz. Nunca pensó que esta situación podía cambiar hasta que un día su amo, su mejor amigo, lo mató y se lo comió.

Con esta metáfora Bertrand Russell (1912) explicaba que cuando uno comienza a adentrarse en una situación de comodidad siempre sucede algo que cambia el status quo y, por su naturaleza, esto se da sin previo aviso y de manera brusca.

La bolsa argentina, luego de la caída bursátil provocada por la crisis del Covid-19, experimentó un rally alcista acompañando al resto de las bolsas del mundo, aunque potenciado por las expectativas del acuerdo de reestructuración de la deuda. Sin embargo, a diferencia de Wall Street, en nuestro índice las empresas tecnológicas brillan por su ausencia.

Las mayores variaciones en dólares registradas en las empresas argentinas desde marzo a máximos de este año son: Morixe (+298,14%), Banco de Valores (+196,57), Boldt (+195,36%), Holcim Argentina (+174,34) y Aluar (+167,7%).

Bolsa porteña Maximos desde el Covid-19.jpg Fuente: wolftrading

Posteriormente, las mayores caídas en dólares registradas desde máximos hasta la fecha fueron YPF (-54,11%), Grupo Financiero Galicia (-52,69%), BBVA (-50,59), Supervielle (-49%) y Banco Hipotecario (-47,96%).

Bolsa porteña desde Máximos a post Covid19.jpg Fuente: wolftrading

Como podemos observar, cuando los inversores argentinos se estaban acostumbrado a un mercado alcista, vino el ajuste. Naturalmente, algunas acciones provenientes de sectores como, por ejemplo, el petrolero y el financiero, se encontraron disociadas completamente de la economía real.

Conclusión: Esto no quiere decir que algunas empresas argentinas no estaban en precios atractivos, sino que significa que quienes invierten en acciones no deben esperar alimentarse con altos retornos en el corto plazo o, en el caso contrario, deben estar preparados para cuando el mercado mate al pollo.

(*) Fundador de interfinance.com.ar. Autor del libro "Análisis fundamental: Estrategias para invertir en el mercado argentino". Twitter: @MgSergioMorales