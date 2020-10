15 de octubre: el bastón blanco, ¿un invento argentino?

Si bien los bastones eran utilizados desde tiempos inmemoriales como apoyo para deambular, su uso se generalizó en el siglo XVIII, no solo como una cuestión de sostén, sino como símbolo de elegancia. La moda, como siempre, impera. Utilizados también para otros menesteres, como armas de defensa, muchos bastones solían esconder una cachiporra o una daga. Los no videntes también los usaban pero como su uso era tan generalizado, no llamaban la atención.