Cuáles son los nuevos hábitos del consumidor del futuro

Hoy en día, el 84% de los consumidores esperan marcas presentes y responsables, que hablen acerca de cómo pueden ayudar y solucionar necesidades cotidianas de la gente, según indicadores como el Barómetro Covid-19 de Kantar. Por su parte, el 22% de Centennials y 23% de los Millennials sienten que las marcas deberían dar un ejemplo y ponerse al frente para guiar el cambio. Además, el 46% de los consumidores actuales consideran muy importante que proporcionen productos con beneficios para la salud y el bienestar.

Tenemos claro que el rol de las marcas debería ser ayudar a las personas a lograr una vida más saludable, especialmente en momentos como este donde todos nos sentimos más vulnerables. Actualmente estamos viviendo un contexto de muchísima incertidumbre donde todos nos sentimos más indefensos ante la realidad que nos toca vivir. Y, al mismo tiempo, somos conscientes de lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos.

Por eso, es importante escuchar las demandas de los consumidores y focalizar las comunicaciones y los productos para lograr acercarnos más a ellos. De esta forma, con el nuevo “boom” de consumo de Vitamina C, no sólo en Argentina sino en distintas partes del mundo, los consumidores buscan opciones simples y fáciles de consumir, ya sea en un desayuno familiar, una charla de amigos o en cualquier situación cotidiana que nos haga sentir bien; y, al mismo tiempo, productos naturales que les permitan adquirir la dosis diaria de esta Vitamina que el organismo no es capaz de producir ni almacenar sostenidamente, como por ejemplo un vaso de jugo de naranja 100% exprimido.

En Argentina, el consumo de jugos envasados es aproximadamente de 6 litros por persona por año, pero es importante conocer que no todos los jugos tienen las mismas propiedades ni hacen los mismos aportes a la salud. La dosis de Vitamina C sólo la brindan los jugos que realmente son 100% naturales y exprimidos, sin ningún agregado, como el que uno puede hacer en su casa. Además, se debe tener un cuidado proceso de producción y pasteurización, para que las vitaminas no pierdan sus propiedades de forma inmediata ni lo hagan por estar envasados.

Por eso las compañías tienen que tener el objetivo de concientizar sobre la importancia de saber qué estamos consumiendo; una forma de tener más autonomía y control sobre nuestra salud y las cosas que nos hacen bien.

De la misma manera, también entendemos el gran valor y enorme potencial del ecommerce en el consumo moderno, tanto en esta coyuntura actual como de cara al futuro próximo. Cada vez más, por comodidad y seguridad, las personas utilizan este canal para hacer compras de todo tipo y, la pandemia hizo que se aceleren todos los planes de desarrollo de las marcas.

Así como los públicos evolucionan, más que nunca también deben hacerlo las marcas, a través de sus productos, su enfoque, sus iniciativas y la forma de comunicarse. El nuevo consumidor reclama compromiso y transparencia en búsqueda de una vida más sana y plena. Quienes escuchen, atiendan y potencien estos cambios positivos e ineludibles, tendrán una llave a sus corazones y al futuro.

(*) Gerente de Marketing de Jugos Citric