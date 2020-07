Economía de pagos en pandemia

Dice mucho como pagamos y cuando pagamos en una economía en pandemia. De acuerdo al índice Prisma Medios de Pago en el segundo trimestre de 2020 el uso de Tarjeta de Crédito cayó 23%, las operaciones con tarjeta de Débito crecieron 5,1% y el uso de Prepaga creció 285%.

Prisma forma de pago Prisma

Si la microeconomía encontrará en la semiótica una forma de traducir la producción de sentido social sobre nuestro pequeños actos de gastos mediante el lenguaje podríamos decir que crece el consumo con Tarjeta de Débito por que gastamos lo que estamos seguro tener como ingreso, utilizamos menos el crédito por qué tenemos incertidumbre sobre nuestro ingreso en el corto plazo y utilizamos tarjeta prepaga por qué podemos administrar nuestros pagos gastando solo la parte del ingreso que incorporamos en la tarjeta a un bajo costo. Este último crecimiento de 3 dígitos tiene que ver con el nacimiento de la “tarjeta alimentar” que implico la bancarización de sectores vulnerables en nuestra economía en emergencia.

Tomar crédito implica tomar un ingreso que no tengo en el presente con un compromiso de pago en el futuro de acuerdo al período de pago seleccionado. Las compras con tarjeta de crédito caen y los planes de cuotas pierden terreno frente a los planes “Ahora” que no son tan “Ahora”. Caen los planes Ahora 3 y Ahora 6 mientras crecen los Ahora 12 y Ahora 18. El corto plazo no es amigo del consumo en la incertidumbre. Un plazo de un año a año y medio licua el valor de la cuota en la perspectiva de mejor ingreso futuro pero con el enigma de si habrá ingreso. No podemos dejar de decir que de acuerdo a un Informe de Libertad y Progreso de Enero a Mayo de 2020 se perdieron 331.842 empleados y 23725 empleadores que debieron cerrar sus puertas.

De acuerdo a la CAME las ventas minoristas caen 34,8 % interanual en el mes de Junio de 2020 y la producción de las Pymes Industriales descendió 23,5% en junio 2020 frente a igual mes del año pasado. Recordemos que antes que alguien gaste se tiene que producir el bien o servicio a adquirir y que el ingreso este disponible para comprarlo. No hay consumo sin producción. No hay producción sin inversión. En Argentina hace más de una década que impulsamos mucho más el consumo que la inversión. Mucho más el gasto que el ahorro. Mucho más el gasto público que el producción privada.

La caída del PBI en 2020 de acuerdo a Abeceb sería del 11,6% y el consumo retrocedería a los niveles de 2007 y el PBI per cápita a los números que tenía en 2005. Para volver a estar en el pasado inmediato que sería retomar los niveles de consumo de 2011 de no cambiar los incentivos a la inversión y a la producción en Argentina demoraríamos 35 años tomando como parámetro un crecimiento promedio de solo 0,7 % al año.

El crédito es importante para el consumo cuando hay expectativas de crecimiento e ingreso. No es lo que sucede en el actual contexto donde la medición de cantidad de tarjetas de crédito activas arroja una caída del 6,34%. Usamos menos el plástico ante la incertidumbre de poder pagarla.

En el comercio que pueda estar abierto en próximas fases de cuarenta cambiarán el cartel “Se aceptan todos los medios de pagos” por “Se aceptan todos los medios de pagos incluso la libreta del almacenero” que ya comenzó a resurgir antes de vuelta al trueque que en forma cíclica volvemos socialmente a vivir.

Analista Económico