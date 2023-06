Conversaciones en la City: "Se alejan las predicciones apocalípticas de corralito"

P.: ¿Qué papeles me apunto?

-YPF, Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía son los papeles más requeridos, petróleo, gas, electricidad y finanzas. Por allí va una cartera diversificada de sectores.

P.: ¿Qué pasa con los bonos?

-Siempre me gustó el AE38, dado que paga más renta que el resto. Tiene una resistencia en los u$s36 si la supera esto marca que los bonos irán detrás de la escalada de las acciones. El AE38 vale u$s33 y el AL30 vale u$s26, tiene más para subir el AL30 que el AE38, pero este último paga más renta. Te diría que los arbitrajes hay que dejarlos para después del 9 de julio que paguen renta.

P.: El dólar está tranquilo...

-Siempre está tranquilo, hasta que un día deja de estarlo. Las reservas cerraron en u$s31.612 millones, y con el pago al FMI se ubicarán por dejan de los u$s30.000 millones. Estamos en un momento crítico, creemos que el FMI le dará los fondos al país para llegar sin problemas al 10 de diciembre, pero aún vamos a ver mucha volatilidad. Nada será fácil en el escenario actual.

P.: ¿Cómo ves a la industria?

-La industria sigue con un comportamiento lateral, pero proyecta una fuerte baja. El sector automotriz es el que más está creciendo, pero el faltante de dólares podría llevarlo a tener un traspié. Por ahora viene con buen nivel de ventas al exterior, y la producción es muy elevada, las ventas al mercado interno siguen siendo bajas, pero nada despreciables por el contexto. El sector tiene el mayor nivel de producción y exportación desde mayo del año 2013. El sector alimentos con problemas en el sector de oleaginosas por la menor cantidad de soja existente en el mercado. Los frigoríficos trabajando más por aumento de faena, pero con margen reducido. Los productos minerales no metálicos en declive, estamos hablando de cemento a granel y en bolsa, se está parando la obra pública por ajuste en el gasto público, salarios que no igualan a la inflación. Los sectores que se están frenando son maquinarias agrícolas, metalmecánicas, químicos y plásticos. En resumen, la industria va a moderar su ritmo, y creemos que mostrara un declive en los próximos meses.

P.: ¿Cómo viene le campo?

-La suba de precios del día ayer ilusiona, la sequía en Estados Unidos podría ponerles pimienta a los precios. Fuerte suba de trigo, ilusiona la suba de maíz, moderado aumento de la soja.

P.: ¿Se viene el dólar soja 4?

-No por el momento, los exportadores deberían comprar cerca de 2 millones de toneladas para igualar las declaraciones juradas de venta al exterior que ya anotaron. Hasta que no se igualen las compras de la exportación con las declaraciones juradas presentadas, no hay dólar soja 4, que recién podría reeditarse para los meses de setiembre u octubre.

P.: ¿Se viene el dólar maíz?

-De nuestra parte no lo vemos, esto impulsaría los precios de la carne y la leche, y modificaría a la suba el índice de precios. Más inflación no es negocio para el gobierno.

P.: ¿Cómo ves a las propiedades?

-Si suben las acciones y los bonos, porque no subirían los activos reales. Me parece que las propiedades están en niveles de precio muy bajo. Los costos han comenzado a subir, y se ubican en valores de dólar MEP. Los precios están en un piso, momento para elegir dónde invertir, muchos desarrolladores necesitan liquidez, y se pueden cerrar muy buenos negocios.

P.: ¿Ganadería?

-En 21 días de junio ingresaron al mercado de Cañuelas 68.763 cabezas, de las cuales 46.000 fueron hembras. Seguimos en etapa de liquidación, los precios están estancados, mes a mes el gordo pierde valor porque repite precio y no convalida la inflación del mes. En los últimos 12 meses el precio del animal en pie, en promedio subió el 46,0%, frente a una inflación que a junio 2023 se ubicaría en torno del 118,0% anual, la ganadería con estos precios no puede tener rentabilidad. Nadie en el gobierno se ocupa de este sector, pasado el invierno los precios se pueden espiralizar a la suba, y el gobierno se va a desesperar cerrando exportaciones. La misma receta de siempre para no resolver nada, y empeorar la inversión en el sector.

Conclusiónes:

El gobierno estaría muy cerca de un acuerdo con el FMI. La suba de los activos financieros es una buena noticia. Esto debería contagiar el valor de las propiedades. La economía real sigue deteriorándose por la falta de dólares para alimentar la producción. El campo con mejores precios, pero penando la mala campaña 2022/23. La ganadería con una liquidación de vientres que dejara para el año 2024 precios muy altos para el ternero.

En resumen, este buen momento de los mercados financieros nos da mucha tranquilidad, se pagará sin problemas el cupón de los bonos soberanos el 9 de julio próximo, se alejan las predicciones apocalípticas de corralito. La economía real está muy complicada, las empresas cuentan con poco flujo, y los meses que faltan para el cambio de gobierno son eternos.