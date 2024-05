Crisis en el SECLO pone en jaque a la indemnización laboral

Desde hace un mes, se ha producido una crisis para la solución de los conflictos individuales de trabajo porque el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) no homologa los acuerdos celebrados , con lo cual las partes quedan rehenes, ya que ni cobra el trabajador, ni el empleador tiene seguridad jurídica. Tampoco cobran los letrados ni el conciliador.

Se llega a ésta situación porque renunció el director del SECLO , sin formalizarse a su reemplazante ni designarse quien firmase las homologaciones, mientras no se normaliza.

Pero como el SECLO habilita el arbitraje, procedimiento voluntario, cuando la conciliación no logra su objetivo, la he utilizado y en breve plazo, dos o tres días, he dictado el laudo, que tiene efecto de cosa juzgada y el SECLO registra.