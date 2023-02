¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad?

Si vamos al diccionario “sustentable” es algo que se puede sustentar o defender con razones. Mientras que “sostenible”, significa que se puede mantener sin agotar los recursos. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos y/o causar daños en el ambiente.

Según la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en “Nuestro Futuro Común”, el famoso Informe de Brundtland, la sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Hace referencia al uso responsable de los recursos, preservandolos, protegiendolos y conservandolos en el tiempo.

Por ejemplo, cuando hablamos de energías alternativas, podemos decir que la energía solar es sustentable, ya que es un recurso que no se agotará por el uso que podamos darle al día de hoy. Si logramos asegurar la continuidad del recurso en cuestión, estamos ante un proceso, actividad o producto sustentable.

La relación entre el tipo y volumen de actividades que llevemos adelante, la resiliencia del ecosistema y las acciones para renovar los recursos naturales y/o para mitigar los efectos contaminantes potenciales, van a determinar si un proceso es sustentable o no.

Para asegurar la sustentabilidad no debemos usar los recursos renovables a un ritmo mayor al de su regeneración. La producción de residuos no debe superar la capacidad de la Tierra de reciclarlos, absorberlos o neutralizarlos, en especial los residuos contaminantes y peligrosos. Por último, ningún recurso no renovable debería usarse a una velocidad mayor a la necesaria, y siempre debería hacerse en vistas a ser sustituido por un recurso renovable.

Con el paso del tiempo el concepto de sustentabilidad y de desarrollo sustentable se amplió. Ya no se trata solamente de proteger a los recursos naturales sino al ambiente en el cual se encuentran esos recursos. La sostenibilidad apunta a un cambio integral: ambiental, social, económico, político y cultural.

Una buena manera de entender la sostenibilidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS), establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluidos en la Agenda 2030. Estos 17 objetivos interconectados tienen una visión integral. Van desde la búsqueda de la eliminación de la pobreza y las desigualdades, pasando por la lucha contra el cambio climático, hasta la paz y justicia mundiales.

Lo sustentable es lo que se mantiene por sí solo. Lo sostenible es el conjunto de procesos que ayudan a crear un avance social, vivir una vida más sana, más respetuosa con el planeta, los demás seres vivos y las futuras generaciones.

Ambas palabras son importantes y complementarias. Van de la mano y, en definitiva, tienen el mismo objetivo, su uso y su puesta en marcha ayudan a promover un futuro sostenible para nuestro planeta y para nosotros, las personas.

Usemos el término que usemos, nos referimos a actuar en el presente pensando en el futuro. O aún más en criollo, pan para hoy, pan para mañana. Que nuestros modelos de negocio y nuestros estilos de vida puedan satisfacer nuestras necesidades presentes y las de las generaciones futuras.

Licenciada en gerenciamiento ambiental, especialista en sustentabilidad y consultora B (@unaovejaverde).