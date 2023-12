De Steve Jobs a Elon Musk: el valor de la simplicidad en el management

Una idea es restringir a seis los proyectos, los equipos con los que se trabaja, las decisiones que se toman, etc. Si nos pasamos de este número, la complejidad es tal que nos abruma y paraliza.

Alguna vez el gran Leonardo Da Vinci dijo que “la simplicidad es la máxima sofisticación”. El mundo del management no es ajeno a conceptos como “Keep it simple” y son muchos los ejecutivos que apuestan a simplificar procesos en pos de conseguir mejores resultados y evitar el estrés en los integrantes de sus equipos, una problemática que aqueja a 6 de cada 10 profesionales según una investigación de The Regus Group.