Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte C)

El cepo que estableció Macri se profundizaba. Luego de perder las elecciones definitivamente, el Estado limitaría a las personas físicas con una restricción de u$s 10.000 mensuales, en tanto que las personas jurídicas, directamente deberían solicitar permiso al BCRA. Los no residentes estaban limitados a comprar solo u$s 1.000 por mes y no podrían girarlos al exterior. Los exportadores deberían vender los ingresos en divisas dentro de los 5 días posteriores al cobro y dentro de los 15 días ulteriores a la autorización del envío en el caso de las exportaciones de bienes.