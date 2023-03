Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XI)

Guillermo Marijuán imputó a Gabriela Michetti por un posible delito de acción pública. Todavía no sabemos con claridad de dónde salió el dinero que robaron de la casa de la ex vice presidenta, porque no preexistía en su declaración jurada, ni se supo nunca físicamente de donde había salido. El abogado Martínez Herrero dijo: “En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares”.