Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XLVII)

Durante el viaje de Macri y Dujovne, Largarde le habría pedido al presidente que despida a Luis Caputo. “…su presidencia de tres meses había cumplido su vida útil” (Infobae, 26 de septiembre, 2018). El nuevo programa económico del nuevo acuerdo con el FMI redoblaba la apuesta. Una extravagante progresión del préstamo y de los desembolsos, extendía el monto original hasta u$s 57.100 millones. Después de 13 años ausentes del pais, estaban dispuestos a prestarle al gobierno de Macri 2/3 de su cartera de créditos, aun cuando había incumplido en forma inmediata, todos los compromisos asumidos. Además, le adelantaban a 2018 y 2019 los desembolsos previstos para 2020 y 2021. Unos u$s 19.000 millones. En lo que restaba de 2018 (tres meses), en lugar de u$s 6.000 millones, ingresarían 13.400 millones; en 2019 en vez de u$s 11.400 millones, integrarían 22.800 millones. Era Disneylandia, un mágico mundo de colores.