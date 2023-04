Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte XXVIII)

Cierta continuidad de technopols se vio en el gobierno de Macri. Indiscutiblemente, estaban en la superficie Sturzenegger, Prat Gay, Frigerio, Dujovne, Melconian, Lousteau. Se complementaron con la “antigua novedad” de los CEOs: Macri, Quintana, Lopetegui, Aranguren, Cabrera, Ibarra, Etchevehere; por ese hado de reconocimiento a sus habilidades y a su capacidad para integrar equipos. Resquicio y reencarnación de Salimei, Krieger Vasena, Martínez de Hoz, los hermanos Alemann. Esta particular mezcla de técnicos y ejecutivos de corporaciones devenidos políticos, estaba vinculada a la implementación de un espíritu confuso de reforma ordo-neoliberal “a la colombiana” -obviamente no “a la alemana”-. Los implementadores alemanes fueron Konrad Adenauer (Canciller) y Ludwig Erhard (ministro de Economía) con normativa jurídica alemana, y no con las diez reglas del Consenso de Washington para países emergentes.