Demostraron en vivo cómo crear una aplicación en 18 minutos

¡Hola, Río! Soy Thomas y soy desarrollador. He estado esperando esto durante algún tiempo, alrededor de un año. Cuando planeé por primera vez esta charla para el Web Summit Rio 2023 , quería hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial y las aplicaciones. Pero luego pensé, ¿por qué no mostrar todo el poder en vivo en el escenario. Construir algo con código.

He sido desarrollador toda mi vida adulta. Llevo encodeando desde 1989. Pero como CEO, hace tiempo que no puedo encender mi gráfico de contribuciones. Como todos los desarrolladores, mi energía, mi creatividad cada día, es finita. Y todas las distracciones de la vida -de lo personal a lo profesional-, de la mañana a la noche, van acabando poco a poco con mi energía creativa.

Cuando me despierto estoy en mi momento más creativo y a veces tengo una gran idea. Pero en cuanto me sirvo el café, empiezan las distracciones. Me inundan los mensajes de Slack y los correos electrónicos. Tengo que revisar un documento antes de una presentación a un cliente. Y entonces oigo a mis hijos gritar porque su pelota de fútbol ha volado por encima de la cerca. Y, por supuesto, quieren que vaya a casa de nuestros vecinos a buscarla.

Entonces... me vuelvo a sentar, estoy en reuniones de pared a pared. Y para cuando se pone el sol, esa idea que tenía por la mañana... ¡se ha esfumado! Es medianoche y ni siquiera puedo mantener los ojos abiertos. Para ser honesto, en todo esto, por lo general ni siquiera quiero empezar porque la percepción de tener que hacer todas las tareas mundanas, todo el trabajo repetitivo que viene con la programación, me detiene en seco. Y sé que esto le ocurre a muchos desarrolladores.

Web Summit Rio 2023 | Day Two

La cuestión es: ¡el trabajo repetitivo apesta! Todo el trabajo de la vida, pero especialmente el trabajo repetitivo, es una barrera entre nosotros y lo que queremos conseguir. Cada día, la construcción de interminables repeticiones impide a los desarrolladores crear una nueva idea que cambie el mundo. Pero con la IA, estas barreras están a punto de romperse.

Es probable que hayas visto los memes sobre el desarrollador 10x. Es un chiste habitual en Internet: la gente ha reivindicado muchas veces el desarrollador 10x. Con GitHub Copilot y ahora Copilot X, ha llegado el momento de redefinirlo. No es que los desarrolladores tengan que esforzarse por ser 10x, es que cada desarrollador merece ser 10 veces más productivo. Con la IA a cada paso, crearemos de verdad sin quedar en cautiverio. Con la IA en cada paso, haremos realidad el desarrollador 10x.

Imaginate: 10 días de trabajo hechos en un día. 10 horas de trabajo hechas en una hora. 10 minutos de trabajo hechos con un solo comando. Esto nos permitirá amplificar nuestra autoexpresión más auténtica. Ayudará a una nueva generación de desarrolladores a aprender y construir tan rápido como sus mentes. Y gracias a esto, emergeremos en una nueva primavera de creatividad digital, en la que cada idea que se nos ilumina al abrir los ojos durante el día puede realizarse plenamente sin importar lo que la vida nos depare.

Esta mañana me levanté y quería construir algo. Quería construir mi propio Snake Game (en Argentina también conocido como “El juego de la viborita”), creado originalmente en 1976. Es un clásico. Así que, quedan 15 minutos en mi temporizador. Y voy a construir este juego de la serpiente.