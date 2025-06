Día de las pymes: las herramientas que las impulsan a crecer y convertirse en grandes compañías

Cada 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas , una iniciativa de la ONU -impulsada, no casualmente, por Argentina- para destacar el papel fundamental que cumplen las pymes en las economías del mundo. No se trata de una fecha decorativa: es una invitación a detenernos y mirar con mayor atención a un segmento que, aunque suele aparecer en todos los discursos, rara vez recibe el acompañamiento estructural que necesita.

Durante mucho tiempo, el mercado fue percibido como un espacio lejano, exclusivo de grandes empresas o inversores sofisticados. Pero eso está cambiando. Hoy existen instrumentos simples y accesibles que permiten a las pymes financiarse, invertir excedentes, cubrirse del tipo de cambio o simplemente ordenar su operatoria financiera. Algunas herramientas como ejemplo:

Financiarse en forma más rápida, flexible y competitiva, a través de instrumentos como cheques de pago diferido, pagarés bursátiles o facturas electrónicas.

Ordenar su capital de trabajo y optimizar excedentes de liquidez, incluso por pocos días, a través de fondos comunes de inversión o cauciones.

Cubrir riesgos cambiarios cuando operan con comercio exterior, ya sea con cobertura directa o estrategias sintéticas.

Diversificar fuentes de financiamiento y reducir dependencia del sistema bancario tradicional.

Proyectar decisiones estratégicas con un respaldo financiero más previsible.

Estas herramientas ya existen, pero muchas veces no llegan a las pymes. El problema no es solo de oferta, sino de conexión: hace falta traducir, acompañar, asesorar. Explicar el mercado no en términos técnicos, sino en función de las decisiones cotidianas que una empresa debe tomar: ¿qué hago con este excedente de caja? ¿Cómo me cubro del dólar si tengo que pagar una importación en 60 días? ¿Cómo financio capital de trabajo sin comprometer mi estructura patrimonial?

En ese sentido, trabajamos con más de 2.000 pymes en todo el país, no solo estructurando operaciones de financiamiento o cobertura, sino también ayudando a repensar cómo organizar su flujo de fondos, cómo proyectar su liquidez y cómo ordenar su operatoria.

Creemos en la cercanía: sentarse cara a cara, conocer el negocio, entender sus tiempos y dinámicas es clave para construir soluciones reales y relaciones duraderas. Por eso, impulsamos un plan de regionalización para atender de forma directa a las empresas.

La realidad es que una empresa en Salta, en Córdoba o en el Gran Buenos Aires enfrenta desafíos diferentes y necesita soluciones a medida. Acercar el mercado a todo el país no es solo una cuestión de infraestructura: es una decisión del sector privado que marca la diferencia.

Este 27 de junio no debería ser solo una fecha para felicitar a las pymes. También es una oportunidad para reflexionar sobre cómo el sistema financiero, y en particular el mercado de capitales, puede acompañarlas mejor. Con soluciones reales.

Porque si hay algo que las pymes nos enseñan todos los días, es que con recursos bien gestionados, visión de largo plazo y el acompañamiento adecuado, es posible seguir apostando por crecer incluso en contextos difíciles.

Gerente Banca Empresas de Cocos.