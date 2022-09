Hot sale de dólar soja: ¿Qué implica para el campo?

. - Primero haremos algunas aclaraciones. El hombre de campo, cuando vende soja, lo hace con una retención del 33% y liquida a un valor soja de $ 140. En esta oportunidad, el hombre de campo podrá vender con una retención del 33%, pero le van a liquidar la mercadería con un precio del dólar de $ 200.

¿Cómo son los números?

. - El precio de pizarra al día jueves era de U$S 375 que, si lo multiplicás por un dólar de $ 139, te da un valor de $ 52.127 por tonelada. A partir del día lunes, si la soja estuviera en U$S 375, por un dólar de $ 200, te da un valor de $ 75.000 por tonelada. Eso implica una mejora del 44%.

¿Por qué decís "si la soja estuviera en U$S 375"?

. - Con una suba del dólar a $ 200 se dará una puerta 12 (tragedia que se dio en el futbol argentino cuando todos los simpatizantes quisieron salir al mismo tiempo por una puerta que era la 12), todos querrán vender y salir por un solo lugar, con lo cual el precio podría bajar, dejamos abierto este tema, pero no digan que no avisamos. El stock mundial de soja ronda los 90 millones de toneladas, si en una mano vamos a vender cerca de 3 millones de toneladas esto podría afectar el precio global.

Recomendación

. - Vendé hoy lo que tengas que vender. El martes, con Chicago funcionando a pleno (el lunes es feriado en Chicago), el precio podría bajar.

El hombre de campo, si vende, ¿dónde coloca el dinero?

. - Tendrá que abrir una cuenta especial en el banco, cuenta chacarera le llaman popularmente. Ese dinero que coloque en pesos, se actualizaría por el valor del dólar linked (Dólar oficial)

¿Con la venta de dólar soja podés comprar dólares alternativos?

. - Entendemos que no podrá comprar dólares alternativos por un tiempo, no lo hemos visto hasta ahora, pero creemos que será así.

¿Qué consecuencias tiene esta medida en el mercado?

. - El hombre de campo tiene la oportunidad de vender a un precio que es el 44% más alto que el actual, si esta diferencia se reduce a niveles del 20% no utilizará este recurso.

¿Qué le recomendarías al productor?

. - Con esta diferencia vender este lunes, con el producido compraría la mayor cantidad de insumos posibles, estaría vendiendo con un dólar de $ 200 y comprando insumos a un precio de $ 140. Por otro lado, diversificaría los pesos recibidos y me colocaría en un plazo fijo ajustado por inflación, que aumenta a mayor ritmo que el aumento del dólar oficial (actualización por dólar linked)

¿Qué crees que hará el productor?

. - El productor vende si lo dejan comprar dólares, si no lo dejan comprar dólares no va a vender lo que el gobierno espera. El productor hoy, si vende, no tiene maquinarias para comprar, faltan insumos que son fundamentales para la cadena, por eso no creo que haya muchas ventas.

¿Qué harán los dueños que dan su campo en alquiler?

. - Pedirán que le paguen el alquiler, pero cuidado, podrán recibir este mayor valor, pero no podrán comprar dólares alternativos. Hay que ver cómo tienen realizados los contratos. No tenemos tantas especificaciones, pero aquí hay una ventana para comprar dólares si la redacción de la medida es confusa.

¿Esto complica al que alquila el campo?

. - Por supuesto que sí, pagará un alquiler caro y, cuando tenga que vender el producido de la campaña, su ingreso lo hará con un dólar más bajo. Un típico caso de Robín Hood, le sacan al que menos tiene, las medidas son un espanto.

El que venda ¿qué hará?

. - El que venda, se va a cubrir por los gastos en pesos de los próximos meses, como también comprará los insumos necesarios para las próximas campañas, esto hará que comience a retener trigo y maíz.

¿Entonces?

. - Subirán los precios de los productos derivados de trigo y maíz, esto implica leche y ganadería en el caso del maíz, y productos ligados al trigo como pan, pastas frescas, entre otros. A los tambos y feedlot esta medida los complica, al igual que al sector porcino y aves.

¿Esto es un desastre?

. - Usted lo dijo amigo, el Ministro de Economía soslaya que en la economía hay vasos comunicantes, un productor no solo tiene soja, produce otros cultivos, y si tiene beneficio para uno, tratará de guardar otros, lo que generaría menos oferta y estimamos que, si la demanda es constante, subirán los precios.

¿El dólar soja no luce muy atractivo?

. - Para nada, el hombre de campo va a medir cómo evolucionan los precios, hoy con un valor de $ 52.127 por tonelada demora la venta, si va a recibir $ 75.000 por tonelada va a vender, pero si la oferta es abundante y ese valor baja a niveles de $ 65.000 por tonelada, no va a vender y esperará a futuro ver qué sucede.

¿Qué pasará financieramente?

. - Habrá mayor emisión por comprar soja a un precio del dólar de $ 200, y el Banco Central tendrá una gran pérdida ya que luego venderá los dólares a la importación a $ 139.

¿Qué pasa con la mayor emisión?

. - Habrá que sacarla del mercado vía colocación de leliq a una tasa del 69,5% anual, eso es muy oneroso.

¿El jueves próximo hay reunión del Banco Central?

. - Allí se volverá a subir la tasa de interés, si en agosto la inflación es del 7%, esto implicaría que la inflación de los últimos 12 meses llega al 78,6% anual. Si la inflación fuera del 6,0% implica que la inflación de los últimos 12 meses llega al 76,9% anual. Esto significa que el Banco Central va a subir la tasa a un mínimo del 76,0% anual, eso impacta en un aumento de los pasivos monetarios del Banco Central, lo que impulsaría el valor de los dólares alternativos a futuro.

¿Crees que con una tasa del 76% anual baja el dólar?

. - En absoluto, la inflación a diciembre la proyectamos en el 100%, para que la tasa mitigue la suba de los dólares alternativos, la tasa debería estar hoy en el 90% anual, de esta forma la inflación bajaría.

También sería la paz de los cementerios

. - Bueno, si querés solucionar el problema tenés que poner una tasa alta, si no lo querés solucionar seguí corriendo a la inflación de atrás. También tendrías que bajar el gasto y lograr superávit fiscal, pero para ello tenès restricciones políticas. Lo que hay que hacer, no se puede hacer. No sé si me explico.

Conclusiones

. - El dólar soja a $ 200 es una inconsistencia total, un mamarracho, que tendrá como resultado más inflación por la suba del trigo y el maíz, como también un aumento considerable en los pasivos monetarios del Banco Central por una mayor emisión de letras. Esto último traerá como resultado una suba de los dólares alternativos. Dólar rumbo a $ 400 para fin de año.

. - Otra locura es captar dólares de la exportación de soja a $ 200 para luego vendérselos a los importadores a $ 139. Tal vez nos estamos perdiendo algo, y después de septiembre devalúen a un valor superior a $ 200, pero eso te lo dejo para el Informe Privado.

. - El productor va a vender si el precio se mantiene por encima de los $ 65.000 la tonelada, si baja no va a vender nadie. El mayor problema de esta medida es que quien utiliza este beneficio no puede acceder al dólar billete. Como el peso no es ahorro, y el dólar oficial aumenta menos que la inflación, el productor no se siente seguro de vender y quedarse en pesos. Por otro lado, no hay mucha mercadería para comprar, en el mercado faltan camiones, camionetas, cosechadores, sembradoras, y muchos insumos vitales para la producción.

. - La medida es un mamarracho monetario y cambiario, los sectores del campo no habían consensuado esta medida, pero se presentó como consensuada. El problema de la mesa de enlace es que no sabe comunicar, y queda enredada en el discurso oficial.

La recomendación Salva

. - Si podés vender a arriba de $ 65.000 vender lo que puedas calzar, en lo inmediato o a 90 días. Por ejemplo, necesito comprar insumos por $ 2.000.000, y necesito para la empresa un capital de trabajo de $ 2.000.000 por 90 días. Lo que haría es vender por el equivalente a $ 4.000.000, pago los insumos y el resto lo coló a plazo fijo a 30 días y lo voy usando en la medida que lo necesito. Si queres cubrirte por más tiempo, vende y asegúrate que el banco te haga un plazo fijo ajustado por inflación a 90 días. No todos los bancos están aceptando hacer el plazo fijo, hay que realizar lo en cabeza de persona humana, si lo haces en la empresa pagas el 30% de ganancias por el interés generado. Para sacar el dinero de la empresa tenes que pagar el 7% en concepto de ganancias por retiro de utilidades. Como veras es muy complicado.

. - Si tengo soja por un valor mayor a los $ 4.000.000 no la vendo, espero porque a futuro la veremos mucho más cara.

. - Como vendí la soja, no vendo el trigo y el maíz, como tampoco la hacienda, espero en todos los casos.

. - Recordar que en la Argentina los pesos son como un helado que te lo dan a las 14 horas al sol, con una temperatura de 42 grados y te lo tenes que tomar a las 20 horas. No te queda nada.

. - Ahorra en mercadería, vende en el hot sale de soja mientras el número te guste, y acopia otros productos. Con el clima seco que tenemos por delante, maíz y trigo estarán por las nubes. El girasol tiene mal clima por delante, y no hay muchas semillas para sembrar, por ende, el que tenga girasol que lo guarde. Con el precio que tiene la carne, mejor esperar para vender más caro a futuro.

. - Recordar, vende soja para cubrir el capital de trabajo de la empresa y no mal vender hoy los otros productos. La economía tiene vasos comunicantes, el que no lo sepa terminara en problemas.

. - Esta economía es una manta corta, si te tapas el pecho vas a destapar los pies, y eso es lo que esta haciendo el ministro, pero nadie se lo dice.

Analista financiero