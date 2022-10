La sangría de dólares que provoca la dependencia económica

La vigencia de esta ley es transitoriamente demorada (pero no anulada) por medio de: El ahorro en los costos de materias primas y materiales; el progreso técnico; el aumento en la productividad del trabajo; la baja del salario real; el desempleo; la fijación de altos precios por parte de los formadores de éstos, la inflación; el desarrollo desigual de las fuerzas productivas, la falta de equivalencia en el comercio exterior y la exportación de capitales hacia otros países por vía de inversiones extranjeras directas, de cartera, derivados financieros y el otorgamiento de préstamos (Deuda Externa).

La dependencia económica provoca una cuantiosa transferencia de valor al exterior, por medios legales e ilegales , en conceptos tales como:

Pagos de la Deuda Externa : La situación de vencimientos de deuda con organismos multilaterales y bilaterales representaba el 17% del PIB, según el Ministerio de Economía. Pero, antes del acuerdo de refinanciación, en 2022 Argentina debía pagar al FMI 19.000 millones de dólares, en 2023 otros 20.000 millones y en 2024 unos 4.000 millones más. También había en marzo de ese año un vencimiento por 2.000 millones de dólares con el Club de París. (1)

Estos montos posteriormente se refinanciaron, pero, con acuerdo o sin acuerdo el problema está, y significan enormes importes pagados y a pagarse, en un momento u otro, que se transfieren al exterior.-

La deuda externa ascendía a 274.837 mill. de U$D.- al 30/06/22.

El PBI es el valor de la riqueza (bienes y servicios) generada en el país en un año. La deuda externa es equivalente al 45,78 % del PBI.- (16)

PBI= $ 78.037.876 mill. / 130 (pesos por dólar) = U$D 600.291 mill.(2). Deuda/PBI = (274.837 U$D x 100) / 600.291 U$D = 45,78% (16)

Remisiones al exterior desde las filiales de empresas extranjeras, de: utilidades, royalties, comisiones e intereses: El año 2021 dejó un saldo deficitario de -9.818 mill. de U$D en concepto de Rentas de la Inversión (intereses, dividendos y utilidades).- (2)

Formación de Activos Externos , vulgarmente llamada “ Fuga de capitales ”: 94.719 mill. de U$D se fugaron durante los años 2015-2019.- (3)

Pagos anuales por: fletes, seguros y comisiones por transporte marítimo y puertos que fueron privatizados: 3.705 mill. de U$D en el 2021.- (4)

Manipulación de los precios de transferencia en el comercio exterior entre las casas matrices y filiales de empresas extranjeras o vinculadas (precios de transferencia): Por ejemplo, 1.250 mill. de U$D fueron resultado de 13.640 operaciones de triangulación de 722 empresas.- (5). El objetivo es hacer aparecer las ganancias en paraísos fiscales donde los impuestos son mínimos o no existen. Y con el mismo objetivo se realizan…

Maniobras de sobre y sub facturación : Consisten en sub-valorar las exportaciones (precio declarado menor al real) para pagar una retención menor (derecho de exportación) y/o sobre-valorar las importaciones (precio declarado mayor al real) para obtener una mayor de cantidad de dólares para pagarla. Se estima, que asciende a un monto del 25% al 30% del total de las exportaciones.- Jaime Fuchs – El capitalismo argentino – Pág. 145. Un ejemplo: Según denuncia de sub-facturación de exportaciones de litio por parte de una minera en Catamarca, en 403 operaciones, declarando a 5.100 U$D la TN con precio real de 16.000 U$D la TN.- La diferencia de valor FOB asciende a 168 mill. de U$D.- (6)

Hidrovía Paraná-Paraguay : Según un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, pese a este gran desarrollo del comercio agroexportador en los últimos años, un porcentaje no desdeñable de lo que se exporta en la Argentina no se declara: “Sólo en 2020 la diferencia total entre el valor declarado a la salida de las aduanas argentinas y el declarado al ingreso de las aduanas de destino suma 896 millones de dólares ”. (7).-

Dicho informe estima que entre 2011 y 2020 el Estado perdió de recaudar 10 mil millones de dólares por maniobras en la Hidrovía. (7).-

Los términos del intercambio : Es la relación entre los precios de las exportaciones sobre los precios de las importaciones. También se calculan índices de valor y cantidades. Esta relación fue del -0,7% en el año 2019; 0,6 % en 2020; del 9,7% en 2021 y del 1,2% para el primer semestre de 2022. Estos ciclos periódicos, en las fases descendentes, provocan transferencias de valor al exterior que obligan a tener que exportar una mayor cantidad de bienes para seguir importando lo mismo de antes. Fue el caso del año 2019 donde los precios de las exportaciones bajaron más que el de las importaciones. En el caso hipotético que en el segundo trimestre de 2022 hubiesen prevalecido los precios del mismo trimestre del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de 1.598 millones de dólares. Bajo este supuesto, y ante la baja del Índice del -1,1%, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de 219 millones de dólares = 1.379 - 1.598 mill. de U$D.- (8)

Daños por explotación y estractivismo de Recursos Naturales : Por constituirse en grandes empresas extranjeras o con participación dominante en el capital de empresas mixtas que les permite tener el control y el poder de decisión de sus operaciones en el mercado (en los sectores de mayor importancia estratégica), llevados por su lógica y necesidad de tener que aumentar permanentemente el capital y reproducirlo en escala ampliada, profundizan los problemas ambientales por: deforestación, uso de agro tóxicos, sobrepesca, mega minería, uso de energía procedente de combustibles fósiles, uso irracional del agua, y niveles de sobre consumo de bienes y recursos por encima de la capacidad de carga del ecosistema. Según la Consultora Internacional Accenture, el cambio climático fue ubicado octavo en el ranking de prioridades de los líderes empresariales. (9)

«Fuga de cerebros»: Éxodo al exterior de técnicos y profesionales calificados después de haber recibido durante años educación y formación gratuita en escuelas, colegios y universidades públicas-estatales. Según la OCDE en el período 2015-2017 emigraron 222.000 profesionales, técnicos, etc. argentinos.- (10)

Sustitución de productos, fusiones, absorciones y desnacionalización de empresas: por bienes importados (cierres y desnacionalizaciones). La fiebre importadora: Sobre una muestra de 40 compañías, hubo 24.505 empresas menos desde 12/2015 a 12/2019.- Ejemplo: Miles de argentinos yendo a comprar ropa y electrodomésticos a Chile en aquellos años marcó una etapa del ciclo económico, que terminó con la huida generalizada de capitales nacionales y extranjeros. (11)

“En los últimos años, las principales adquisiciones de empresas nacionales por parte, fundamentalmente, de las brasileñas, fueron las siguientes: Petrobras compró las empresas petroleras que controlaba Pérez Companc; Am Bev compró la cervecería Quilmes; Camargo Correa compró Loma Negra y sus asociadas; Arcelor compró Acindar; Friboi compró el frigorífico Swift Armour; Marfrig compró Estancias del Sur (de miles de hectáreas) y las empresas Best Beef-Vivoratá, Quickfood y Mirab”. (12)

Otro ejemplo es Supermercados – Hipermercado Norte, de origen nacional, que fue adquirido por el Grupo Exxel y luego vendido a Carrefour (cadena multinacional de distribución de origen francés).- (13)

“Entre los años 1991 y 2000, de las 500 empresas más grandes de Argentina cambiaron de manos un total de 198 empresas, de las cuales el 71% (141) fueron empresas nacionales que se vendieron mayoritariamente al capital extranjero (112) y, en mucho menor medida (29), fueron adquiridas por capitales del propio país”. (13).-

Los capitales se concentran cada vez más en menos manos y, además, se desnacionalizan profundizando la dependencia.

Auto préstamos : “La AFIP investiga una serie de maniobras de préstamos ficticios que grandes empresas estarían utilizando para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias y acceder al mercado cambiario. En las últimas horas detectaron el caso de una multinacional líder en el sector minero que había intentado deducir más de $2.500 millones por diferencias de cambio e intereses de un supuesto crédito que le habría otorgado una firma vinculada. La DGI realizó un ajuste por más de $2.500 millones en el Impuesto a las Ganancias. La AFIP determinó que un crédito declarado por la firma no constituyó un endeudamiento sino un aporte de capital. La empresa en cuestión pertenece al grupo de 222 firmas que representan un tercio del universo de contribuyentes más importantes del país y que sus declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias del período 2021 fueron presentadas con un monto de $0”. (14)

Activos Externos : Incluyen las reservas internacionales del Banco Central, las inversiones directas y acreencias del sector privado en el exterior (acciones, título de deuda, depósitos bancarios). Si excluimos de ese monto a las reservas del BCRA, el saldo sería de U$S 376.771 mill. en concepto de inversiones directas y acreencias de los residentes (argentinos) en el exterior: ).Total U$S 419.558 mill. menos U$S 42.787 mill. de reservas = 376.771 mill. de U$D). (15).

En Propuesta detallada en un artículo anterior publicada en este espacio (17), decía: "Estos problemas no se podrán resolver sino se remueven las causas que lo originan, a través de un cambio profundo de la actual estructura económica y social sobre base de conquistar el poder de decisión nacional, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, social, político y cultural independiente".

Contador Público - Profesor de Economía. UTN-UNER-UADER-ISFD

