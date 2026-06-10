EEUU cerró 13 sitios web vinculados a una presunta red china de reclutamiento encubierto + Agregar ámbito en









Según el Departamento de Justicia, las plataformas simulaban ser consultoras privadas para captar a empleados y exfuncionarios con acceso a información sensible. Washington sostiene que el objetivo era obtener datos estratégicos para la inteligencia china.

La medida llegó días después de una advertencia conjunta de la alianza Five Eyes sobre el creciente uso de portales laborales y falsas ofertas de empleo para acceder a información reservada en países occidentales.

Las autoridades federales de EEUU anunciaron este miércoles la incautación de 13 dominios de Internet que, según el Departamento de Justicia, formaban parte de una red de supuestas consultoras ficticias utilizadas para reclutar a empleados y exintegrantes del gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses con acceso a información sensible.

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De acuerdo con la investigación, las plataformas ofrecían puestos de consultoría, análisis o asesoramiento estratégico con el objetivo de atraer candidatos calificados. Una vez iniciado el contacto, los responsables de la maniobra presionaban a los postulantes para obtener información exclusiva o privilegiada que pudiera resultar de interés para presuntos agentes vinculados a China.

La decisión fue anunciada apenas una semana después de que EEUU, Reino Unido y el resto de los integrantes de la alianza de inteligencia Five Eyes alertaran sobre el uso cada vez más agresivo de portales laborales para intentar acceder a información estratégica a través de empleados gubernamentales actuales o retirados.

Washington apunta contra una red de reclutamiento encubierto Mientras avanzan las investigaciones, la embajada china en Washington no respondió a los pedidos de comentarios realizados por distintos medios. En tanto, la representación diplomática de Beijing en Londres rechazó las acusaciones y aseguró que las denuncias impulsadas por los países occidentales constituyen una "invención" y una "campaña de difamación" contra China.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, sostuvo que la medida busca enviar una señal clara a quienes intenten aprovecharse de ciudadanos estadounidenses con acceso a documentación sensible.

“Cualquier intento de explotar a estadounidenses que manejan información crítica para nuestra seguridad nacional será detectado y desmantelado”, afirmó la funcionaria en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia. Las sospechas sobre este tipo de operaciones no son nuevas. En marzo de 2025, Reuters había revelado la existencia de una estructura similar que intentaba captar a empleados federales despedidos durante los procesos de reestructuración impulsados por la administración de Donald Trump.