La FIFA obligó a Haití a cambiar el diseño de su camiseta para el Mundial 2026

Según el comunicado de la empresa que las confeccionó desde el ente deportivo considero que ciertos elementos escondían un mensaje político.

A un día del inicio del Mundial 2026 , la FIFA le exigió a Haití modificar su camiseta . La organización determinó que el diseño contenía elementos visuales que podían interpretarse como un mensaje político , así lo comunicó la empresa Saeta este miércoles en sus redes sociales.

La camiseta original llevaba en la parte inferior la ilustración de una figura levantando una bandera con dos franjas, una azul y otra roja. Aquel elemento fue el que le molestó a la FIFA. El diseño es de la Batalla de Vértières de 1803, uno de los enfrentamientos más importantes entre las tropas napoleónicas y los revolucionarios haitianos para la independencia del país.

El reglamento de la organización que regula el fútbol mundial establece que ningún elemento utilizado en áreas controladas por la FIFA puede incluir “mensajes, imágenes o declaraciones políticas, religiosas, discriminatorias, personales, ofensivas o indecentes”.

El diseño rememoraba la Batalla de Vértières de 1803 entre las tropas napoleónicas y los revolucionarios locales, y que guió el camino hacia la independencia haitiana.

Desde Saeta afirmaron que la remera fue diseñada para “celebrar el orgullo, la resiliencia y el espíritu de los haitiano”. Además, remarcaron que no tiene relación con la política actual sino con una referencia a la primera bandera utilizada por el país tras alcanzar su libertad.

“Si bien esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA. Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto con la Federación Haitiana de Fútbol, a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo todo el éxito en la Copa Mundial de la FIFA", concluyó la empresa en su comunicado.

selección de haiti El comunicado de la empresa Saeta sobre la modificación que le exigió la FIFA. @saetausa

Qué dijeron en las redes sociales sobre la prohibición de la FIFA a las camisetas de Haití

La noticia no tardó en circular en las redes sociales y usuarios polacos afirmaron que la camiseta podía ser un guiño a la participación de soldados de su país en las batallas por la liberación haitiana. La similitud la encontraron en el diseño de la bandera, pero rápidamente desde la empresa que las confeccionó desmintieron esa versión.

Haití debutará este sábado 13 frente a Escocia en el Mundial 2026 luego de 52 años de ausencias. Luego se enfrentará a Brasil el 19 y cerrará su participación en fase de grupos contra Marruecos el 24. Sin embargo, todavía no se sabe que camiseta titular utilizarán los caribeños en este regreso a la Copa del Mundo.