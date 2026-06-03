Juvenal Rodríguez, asistente del exentrenador del Xeneize se refirió a su salida del club, los últimos resultados adversos, su relación con "el Sifón", el legado de Miguel Ángel Russo.

El ayudante de campo de Claudio Úbeda rompió el silencio: "Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo".

Luego de la salida de Claudio Úbeda como DT de Boca, su ayudante de campo, Juvenal Rodríguez , rompió el silencio y se refirió sobre su despido. " Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo" , aseguró.

“No sabíamos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido. Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca“, sostuvo quién primero fue asistente de Miguel Angel Russo antes de que falleciera.

“Al otro día me levanté y pensé: ¿y ahora qué? ¿Después de Boca qué? Miguel siempre nos comparaba la exigencia entre Rosario Central y Boca, y me decía que si estás preparado para estar en Central, podés estar en Boca. Siempre remarcaba que la exigencia que tenía Central en Rosario era similar a lo que es Boca en el país y en el mundo”, añadió Rodríguez.

Por otra parte, además de hacer referencia a su estadía en el club, también habló sobre las repercusiones mediáticas que se generan en torno al cub."Boca es una cosa puertas para adentro y otra cosa puertas para afuera. Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo. Claudio es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel. Tenemos la idea de seguir trabajando todos juntos como cuerpo técnico, habíamos tocado este tema antes de la salida de Boca, porque creemos que Miguel por algo nos unió".

El ciclo de Úbeda se extendió por 32 partidos oficiales, con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, 45 goles a favor y 22 en contra. El técnico había asumido en octubre de 2025, y su contrato vencía el 30 de junio.

No obstante, el desenlace tuvo un motivo puntual: la derrota por 1-0 ante Universidad Católica cerró una racha de cuatro partidos sin victorias en el certamen continental y selló la eliminación de la Copa Libertadores.

“El equipo tuvo rendimientos muy buenos, el primer tiempo contra Cruzeiro es uno de ellos: jugamos uno de nuestros mejores 45 minutos, pero luego el rival mejoró y nos empató. El último partido ante Universidad Católica no se dio como esperábamos”, expresó el ayudante.

El ciclo Úbeda: no fue todo negativo

De todas maneras, ese no fue el único tropiezo del ciclo. El Xeneize también cayó en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracan en la Bombonera y en las semifinales del Clausura 2025 frente a Racing Club.

“Contra Huracán también fue un partido muy extraño, porque creamos muchas chances y merecimos ganar. En los últimos partidos hemos tenido 90 remates al arco y solo hicimos tres goles, son esos momentos que tiene el fútbol. La actitud del equipo siempre fue la misma, la de ir al frente. Si tengo que dar una conclusión, creo que fuimos un equipo que arriesgaba demasiado”, manifestó

Entre los puntos altos del ciclo, Úbeda ganó los dos Superclásicos que dirigió: primero un 2-0 a River Plate de Marcelo Gallardo en La Bombonera, y luego un 1-0 en el estadio Monumental, con el penal convertido por Leandro Paredes como figura del encuentro.

Juvenal-Rodríguez-y-russo Juvenal Rodríguez se refirió al legado de Miguel Ángel Russo.

“Boca es maravilloso y la gente siempre va a exigir porque quiere que gane, me llevo recuerdos hermosos de mucha gente maravillosa. Ojalá que Boca pueda lograr pronto sus objetivos, porque tiene gente maravillosa en el club”, agregó. Y expresó: “La experiencia que adquirí en Boca equivale a 15 años de carrera. El fútbol argentino es otra cosa y Boca también”.

Además, se sinceró: “Cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel, yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio. Siempre me quedará marcada la manera en la que él vive el fútbol. Todos sabemos la importancia que tiene un club como Boca, si no es por Miguel, es algo que no lo hubiera vivido".

Por último, cerró con palabras de elogio hacia Úbeda y una revelación sobre su futuro: “Claudio es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel. Tenemos la idea de seguir trabajando todos juntos como cuerpo técnico, habíamos tocado este tema antes de la salida de Boca, porque creemos que Miguel por algo nos unió”.