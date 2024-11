Donald Trump, América Latina y Argentina

Grover Cleveland fue el último presidente, no ya el único, en obtener dos mandatos presidenciales no consecutivos. Dada la enmienda constitucional (XXII) posterior a las sucesivas reelecciones de Franklin D. Roosevelt, Donald Trump ha ganado su segundo y último mandato (no consecutivo).

Las preguntas que se abren a partir de este momento son muchas, y la más importante para nosotros es: ¿qué puede esperar América latina? ¿Y Argentina? Las noticias no son buenas, no son alentadoras, y no por lo que sostienen los agoreros de la muerte de la democracia en los Estados Unidos (aquellos que hicieron y hacen silencio con Venezuela o Cuba) sino por otras razones. Primero, América Latina no es prioridad ni para los demócratas ni para los republicanos. El último intento de una relación más intensa y cercana fue el ALCA, cuya acta de defunción sellaron Chávez, Evo y Kirchner en Mar del Plata allá por el 2005. Casi 20 años, sí, pero a un presidente de los Estados Unidos le dijeron “fuera Bush”, y a diferencia de nuestras inconsistencias, para ellos ese fue un mensaje para Estados Unidos, no para Bush. Trasciende al presidente. Pero no habíamos terminado de tomar nota de todo aquello, cuando Lula y Chávez propusieron su Unasur y luego, tantos intentos de integración y cooperación que negaban la cercanía, la vecindad y la necesidad de contar con los Estados Unidos en esos espacios. Reclamando soberanía, no intervención y espacios de cooperación sin la “tutoría yankee”, naufragamos una y otra vez. Y les dimos la espalda. Así que ahora, más al sur del sur global, no reclamemos una atención y bajemos las expectativas frente a la realidad de los sucesivos desplantes que nuestros mandatarios han hecho (como el olor a azufre de Chávez en las Naciones Unidas refiriéndose a G.W. Bush)