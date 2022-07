Asumió una nueva ministra de Economía y en la cancha se ven los pingos

Martín Guzmán seguramente cumplió con la tarea encomendada, pero la economía choca con la política, la política es polis pueblo y lo que el pueblo opino respecto del acuerdo con el fondo peso en la sociedad.

La política también opino y se partió la coalición gobernante por este acuerdo internacional ,teniendo una sociedad con muchos problemas, con hambre con mucha pobreza el acuerdo condicionaría a mas hambre y mas ajuste para el pueblo. La tardanza en cerrar el acuerdo se intento justificar por la flexibilidad para ajustar de una manera no de shock si no ir ajustándolo el bendito déficit fiscal para llevarlo en algún momento a cero. Esto permitiría cumplir con un slogan de campaña que decía como un mandato “no gastaras más de lo que te ingresa¨

Sumado al impacto económico de lo que el FMI recomendaba para aplicar a la economía argentina, el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania también genera una incertidumbre muy grande porque disparan los precios. La energía sobre todo el gas se vuelve mas cara y fuera de todo presupuesto y ahí es donde empiezan los primeros roces entre lo que es energía y el ministerio de economía. Coordinar todas las áreas para que sean eficientes es realmente una tarea difícil. Industria ,comercio ,energía y la economía. A futuro se debería pensar para poder articular las cosas de la misma manera en los ministerios ,pero el ministerio de energía empieza a tener la disyuntiva de aumentar o no las TARIFAS y revisar los susidios a la energía.

El Banco Central tiene la disyuntiva del aumento de tasa o no aumentó y de mantener el equilibrio en el tipo de cambio , el DÓLAR, y los diferentes tipos. Fundamentalmente de mantener las brechas cambiarias controladas. La dura tarea de estabilizar variables con una difícil elección devaluar o no devaluar , Esa es la cuestión.

También la economía depende de poder refinanciar la deuda tomada , y la deuda que hoy tenemos es la que ajusta por CER y ya vimos algunos desajustes en los bonos

La economía y la política no siempre tiene un rumbo, una decisión concreta y esto genera problemas graves que no han mejorado sino se agravaron con el tiempo. Como dato de color Silvina Batakis (la griega ) es la segunda ministro mujer la primera fue. Felisa Miceli y es una mujer fuerte sobre todo en la provincia Buenos Aires habiendo acompañado a Daniel Scioli. en el ministerio de economía de la provincia de Buenos Aires. Algunos recuerdan que no tiene una buena relación con el campo el campo, que es otro gran instrumento de la economía: ¿cómo vamos hacer para manejar las exportaciones y las importaciones?; ¿Cuál es el tipo de cambio exportador y cuales son las retenciones a aplicar y cual es el precio internacional de las commodities?

Lo que parece increíble es que una decisión política detona un precio tan exorbitante en el tipo de cambio que obviamente se EXAGERA Y SATIRIZA y modifique tanto la vida de las personas, ¿por qué? Por que tu sueldo cada vez es menor frente a la inflación creciente. Lo que compras si lo podes comprar, lo que consumís, tus servicios todos tienen mayor crecimiento que el salario real. La jubilación y los subsidios solo alcanzan para no morir de hambre.

La gente no llega a fin de mes es cierto, pero el que llegaba a fin de mes ahora cada vez tiene menos porque se lo DEBORA la inflación.

Con el aumento del tipo de cambio tenemos lo que llamamos en algún momento una tormenta perfecta porque están todas las variables muy muy difícil como para poder buscar una solución concreta y se necesita un SHOCK de confianza. Los ministros que “el mercado quiere” , pero tengamos en cuenta que los últimos no generaron esa CONFIANZA .

El mercado era optimista con la restructuración de deuda y un acuerdo rápido con el FMI. Pero esa confianza se fue perdiendo haciendo caer el precio delos bonos de deuda soberana a mas de la mitad de su precio de origen y disparando el riesgo país, que es uno de los termómetros de confianza.

El otro factor llamado muchas veces viento de cola fue el precio de los commodities, esto resultó sumamente alentador por tener precios competitivos y materia prima, pero la guerra generó grandes altibajos.

Tengamos en cuenta que el puesto de ministro de Economía marca un ritmo a seguir. Los últimos ministros no son personas que tengan un gran renombre, pero si una basta carrera como funcionarios o niveles académicos acordes a la función. Recordemos la elección en el gobierno anterior que luego de 15 días designó a un economista que no tenía tanto roce con la política y si en programas de TV.

La historia destaca solo algunos desde el año 2000 para no ir tan para atrás, y como en feliz domingo sin repetir y sin soplar MINISTROS DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA:

José Luis Machinea - Ricardo López Murphy – Domingo Cavallo (2 veces) -Remes Lenicov – Roberto Lavagna – Felisa Miceli – Miguel Peirano – Martín Lousteau - Carlos Fernández (2008/9) – Amado Boudou – Guido Lorenzino - Axel Kicillof - Alfonso Prat Gay – NIcolás Dujovne – Hernán Lacunza – Martín Guzmán – Silvina Batakis.

Algunos muy reconocidos, pero todos al hacer memoria los asociamos con algo en particular, una frase, un hecho un logro, pero tienen que quedar en nuestra memoria para darle valor a su tarea y juzgarlos como parte de la patria.

Hace tiempo no tenemos a esos grandes economistas de renombre, sobre todos los que hoy todavía suenan en el ministerio de economía y de los que se habla constantemente.

Algunos de estos funcionarios son tomados como fusibles, funcionales en ese periodo para realizar una tarea. A veces es difícil tener un ministro economía que haga las cosas que hay que hacer porque eso genera un costo político y la mayoría no quiere asumir.

Del costo político no escapa nadie y para eso se necesita una dirigencia solida en políticas económicas, los grandes hacedores de la economía de hoy no fueron nunca ministro de economía fueron sí presidente del Banco Central, otros organismos o grandes consultores externos. Pero cada vez que se les pide interceder el pergamino de exigencias es enorme por eso nunca llegan a pesar de los rumores cada vez que se genera una vacante.

El Ministerio de Economía controla un tablero de de operaciones, porque son muchas las variables a tener en cuenta y depende además de la reacción de lo que se llama mercados, que no es ni más ni menos que la voluntades de muchos e incluye las decisiones que toma la gente de a pie entre otras también la toman los grandes fondos .Pero la mayoría del mercado está creado por gente que quiere invertir no tanto especular.

El poder de la gente de a pie se ve por ejemplo en la necesidad de cobertura en dólares comprando lo que se les permite, fueron 1,5 millón de personas.

Posiblemente cuando la economía de los países funcionan el ministerio de economía sea una las personas más importantes del país. cuando no funciona, por que los costos o las fórmulas aplicadas no muestran resultados ese ministro se convierte en un ministro de los recordados por hacer las cosas duras. Como muestra hasta se utiliza su nombre, como pasó con el RODRIGAZO rememorando a Celestino Rodríguez donde tuvo que hacer un ajuste importantísimo dentro de los grandes ajustadores. También tenemos a REMES LENICOV que estuvo antes de LAVAGNA para acomodar un poco a esa argentina que venia de una crisis con los dólares y es el padre de la PESIFICACION.

Momentos donde había una gran recesión económica provocada por la crisis política y social y un presidente de transición. La economía domina la escena central y esta es la gran pregunta del millón. ¿Es la economía o la política la que manda?

Si hay que hacer lo que hay que hacer quien asume el costo político, creo que la economía tiene como destino final equiparar las variables y lograrlo

La economía tiende a licuar los pasivos de pesos como una herramienta de equilibrio, en Argentina estamos acostumbrados no solamente a devaluaciones a veces hasta confiscaciones y a veces a lo que llamamos corralito.

En el discurso de ese año 2001 el ministro nos hablaba de que existía la manera electrónica de mover fondos, nos incentivaba al uso de la tarjeta un visionario 20 años antes, Pero como ya hablamos con muchos colegas la Argentina se mueve en una economía básicamente informal cobrando los que pueden como pueden.

Así que amigos. no importa de qué lado de la política estás porque lo que importa en este país es la economía, el rumbo que toma la economía y a cuantos de todos nosotros nos puede generar bienestar e incluirnos definitivamente.