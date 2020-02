Un sindicato de padres

Comienzo de clases, negociación paritaria y posibilidad de paros docentes, una rutina que, frente a su habitualidad, la sociedad se ha desensibilizado. ¿Cómo no recordar los largos paros durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires? Es claro que muchos padres están tan aletargados que no perciben el daño que están sufriendo sus hijos al no poder asistir regularmente a la escuela. De lo contrario, ¿cómo es posible que en un país en el cual los paros docentes y las manifestaciones son cosas de todos los días, nunca hayamos asistido a una gran marcha de padres defendiendo el derecho de sus hijos a tener clases?