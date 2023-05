¿El consumo de cannabis favorece el desarrollo personal?

Uno de los efectos negativos que puede producir el cannabis es la despersonalización. La despersonalización es una sensación de estar desconectado de uno mismo, de no sentirse real, de no reconocerse en el espejo o de no tener emociones. Es como si uno fuera un robot o un extraño. La desrealización es otro efecto negativo que puede producir el cannabis. La desrealización es una sensación de que el mundo que nos rodea no es real, de que todo es extraño, falso o distorsionado. Es como si uno estuviera en una película o en un sueño.