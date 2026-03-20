El fin de la "inflación anestésica": por qué la eficiencia operativa vuelve al centro de la rentabilidad

En un contexto económico que tiende a mayor estabilidad, pero con consumidores más selectivos y mercados más competitivos, el margen ya no se recupera simplemente ajustando listas de precios.

Durante muchos años, la gestión de costos en muchas organizaciones fue esencialmente reactiva. Cuando los insumos subían, los precios también lo hacían. Ese mecanismo, sostenido en contextos inflacionarios o de demanda dinámica, generó una suerte de “anestesia operativa”: los márgenes podían recomponerse sin revisar en profundidad cómo funcionaban los procesos internos.

Hoy ese escenario está cambiando. En un contexto económico que tiende a mayor estabilidad, pero con consumidores más selectivos y mercados más competitivos, el margen ya no se recupera simplemente ajustando listas de precios. La rentabilidad vuelve a depender de algo más estructural: la eficiencia con la que opera cada proceso dentro de la organización. En otras palabras, la rentabilidad se recupera optimizando el “metro cuadrado” de cada proceso.

En este nuevo escenario, la gestión de procesos adquiere un rol central. El desafío ya no es únicamente reducir gastos, sino comprender cómo se generan los costos dentro de la operación y dónde se encuentran las verdaderas oportunidades de mejora.

Metodologías como Lean Management y los enfoques de agilidad organizacional permiten identificar con precisión quirúrgica los llamados costos ocultos de la operación . El re-proceso, los tiempos de espera, las tareas duplicadas o la falta de coordinación entre áreas suelen representar pérdidas de eficiencia que no siempre son visibles en los indicadores tradicionales.

Al mismo tiempo, la estandarización de procesos se vuelve clave para sostener el crecimiento. Cuando las organizaciones escalan sin procesos claros, el aumento de la actividad suele venir acompañado de mayor complejidad, desorden operativo y sobrecostos.

En este sentido, la agilidad no debe confundirse con apuro. Se trata, en cambio, de diseñar procesos capaces de adaptarse con rapidez a cambios en la demanda real, evitando el desperdicio de recursos y mejorando la capacidad de respuesta de la organización.

Diversos estudios sobre excelencia operativa muestran que los programas de optimización de procesos pueden generar reducciones significativas en los costos operativos. En algunos casos analizados por McKinsey, las empresas lograron disminuir costos en torno al 20% mientras aumentaban su productividad.

En definitiva, la eficiencia operativa ya no puede pensarse como un proyecto puntual. En entornos donde el margen es más exigente y la competencia más intensa, el diseño y la mejora continua de los procesos se convierten en uno de los principales motores de rentabilidad sostenible. Es hora de pasar de una cultura de “ajuste” hacia una verdadera cultura de diseño de procesos eficientes.

Directora de Gestión de Procesos HRC Consultora