El problema de atacar los síntomas y no las causas

Por otro lado, empresarios de firmas grandes no hablan y terminan optando por irse con su capital; y empresarios pyme defienden políticas que los condenan a permanecer pues no comprenden qué es lo que en el mundo hacen las pymes mas rentables. De un lado, filósofos que nos hablan de cómo debiéramos ser y trabajar en conjunto dando cátedra, sin decir cómo harían posible la unión de fuerzas ya que alimentan las diferencias y no comprenden el origen de estas y, del otro lado, filósofos que promueven el pensamiento de que los ricos son malvados con los que se debe acabar y de quienes se puede prescindir para que haya una sociedad homogénea de gente autogestionada, manejando cooperativas que, como la experiencia muestra, no han tenido éxito en el mundo. Claramente no somos gente mala los argentinos, ni idiotas, pero sí es malo e idiota nuestro comportamiento colectivo. Y lo es a todo nivel. Políticos, empresarios, sindicalistas, representantes de sectores sociales, periodistas, la sociedad en su conjunto. Es vergonzoso ver lo que nos ocurre. Es realmente vergonzoso, pero hay solución y esta solución es menos traumática que la que se promueve con parche sobre parche que ataca los síntomas, pero no las causas. La solución al problema de base es el establecimiento de la correspondencia fiscal que modificará cómo elegimos nuestros representantes y cómo nos comportamos como sociedad. Esto es lo que ha hecho fuertes a los países de Occidente como EE.UU., Suiza, Dinamarca o Suecia. Oriente ha usado la fuerza, pero nosotros no somos parte de Oriente. Los países de Occidente que crecieron lo hicieron de un modo donde el ciudadano pudo controlar el desempeño de sus políticos y recibía por el dinero que pagaba de impuestos bienes y servicios que le rendían más de lo que le quitaban y así crecieron, trabajando empresas y Estado en forma conjunta para subir el nivel de vida de sus ciudadanos. Si esto no sucedía o cuando dejaba de suceder, cambiaban al político. En la Argentina eso no sucedió ya que los impuestos se pusieron sobre aquellos que agregaban valor ya desde finales de siglo XIX, pues los latifundistas no podían pagar como en el resto del mundo por la tierra que tenían, sino que lo hacían por la producción extensiva que esa tierra generaba (a diferencia de los otros países jóvenes donde la tierra se repartió en partes más pequeñas o por haber sido subdividida por herencia en los países del Viejo Continente, ya estaba dividida cuando se fue delineando sus sistemas impositivos). Estos latifundistas eran los que elegían a los posibles candidatos para los gobiernos municipales y provinciales. El resto de la ciudadanía elegía entre estos postulantes. Esto -el impuesto sobre quienes generan valor en lugar de sobre la renta- se ahondó incluso con los adalides de la apertura y la competencia durante los años 90, y se incrementaron los impuestos sobre el consumidor subiendo el IVA, el impuesto al cheque e Ingresos Brutos. Todos impuestos que obligan a las empresas a recaudar para el soberano, escondiendo el costo del Estado en el costo de los productos que se venden localmente haciéndolos caros para consumir y caros de fabricar e imposibles de exportar (haciendo del empresario el malo de la película), condenando a la Argentina como a Sísifo a tener una crisis cada 10 años.