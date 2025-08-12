Recursos Humanos debe liderar el cambio a Inteligencia Artificial

La IA requiere un cambio de comportamiento y cultura. RR. HH. puede tejer estas piezas y garantizar que cada empleado avance en el viaje. Es crucial comunicar de forma transparente, celebrar pequeñas victorias y crear espacios de feedback continuos.

Nickle LaMoreaux, CHRO de IBM, argumentó que los profesionales de RR. HH. están en una posición única para liderar la IA en sus organizaciones, basándose en tres pilares:

Desde naaloo, consideramos que este enfoque se vuelve especialmente relevante para las pymes, donde la agilidad organizativa puede convertir la Inteligencia artificial en Recursos Humanos en una ventaja competitiva rápida y sostenible.

La IA requiere un cambio de comportamiento y cultura. RR. HH. puede tejer estas piezas y garantizar que cada empleado avance en el viaje. Es crucial comunicar de forma transparente, celebrar pequeñas victorias y crear espacios de feedback continuos.

Gobernanza y ética en IA

Para evitar sesgos, es fundamental mostrar las fuentes de información y usar IA gobernada de manera transparente. Se deben establecer políticas claras de uso de IA, con comités multidisciplinarios que validen modelos y procesos.

Puede fallar:

Es importante basarse en el método de prueba y error. En un primer intento por liberar a los equipos de RR. HH. de tareas repetitivas, IBM implementó un agente conversacional —un “robot” de chat impulsado por IA— encargado de resolver consultas comunes sobre nómina, beneficios y políticas internas. Sin embargo, la experiencia no fue la esperada:

El bot ofrecía textos muy estructurados y sin matices, lo que generó la sensación de que no “comprendía” el contexto ni las particularidades de cada empleado.

Al carecer de adaptaciones al estilo de comunicación interna de IBM, muchas interacciones sonaban frías y ajenas, provocando rechazo incluso en situaciones simples.

Menos del 30 % de los colaboradores probó el chatbot más de una vez, y los índices de satisfacción quedaron por debajo de las expectativas del área de People & Culture.

Nickle LaMoreaux reconoce que “el error no estuvo en la tecnología, sino en no involucrar a los usuarios desde el diseño”.

Cómo una pyme puede adoptar la Inteligencia artificial en Recursos Humanos de forma práctica y alineada con la visión de LaMoreaux:

Diagnóstico de habilidades y brechas: como primer paso es necesario entender cómo se encuentra el equipo. Mapear sus competencias (análisis de datos, gestión del cambio, automatización de tareas) con encuestas internas y reportes generados por IA.

como primer paso es necesario entender cómo se encuentra el equipo. Mapear sus competencias (análisis de datos, gestión del cambio, automatización de tareas) con encuestas internas y reportes generados por IA. Diseño de un programa de upskilling: con un diagnóstico claro se diseñan programas de aprendizajes específicos. Planes de micro-learning de 15 a 20 minutos adaptados al ritmo del equipo, con feedback inmediato a través de "Reconocimientos", una herramienta de naaloo.

con un diagnóstico claro se diseñan programas de aprendizajes específicos. Planes de micro-learning de 15 a 20 minutos adaptados al ritmo del equipo, con feedback inmediato a través de "Reconocimientos", una herramienta de naaloo. Pilotos de IA en procesos clave: Implementar pruebas controladas en procesos de alto impacto (ej. revisión de currículums, encuestas de clima) con "Encuestas" y "Forms".

Implementar pruebas controladas en procesos de alto impacto (ej. revisión de currículums, encuestas de clima) con "Encuestas" y "Forms". Fomento de una cultura de datos: Compartir avances y lecciones en el "Feed Social" para crear un espacio de reconocimiento y aprendizaje colaborativo.

Compartir avances y lecciones en el "Feed Social" para crear un espacio de reconocimiento y aprendizaje colaborativo. Gobernanza, monitoreo y escalado: Conformar un comité para supervisar métricas, sesgos y feedback de usuarios. Utilizar "Métricas e Informes" para planificar la expansión de la IA a otras áreas.

Una invitación al cambio

Estamos convencidos que la dirección de RR. HH. puede y debe asumir el liderazgo en la Inteligencia artificial en Recursos Humanos, tal como enfatiza Nickle LaMoreaux. Para las pymes, esto implica un viaje que combina diagnóstico, capacitación, pilotos controlados y una cultura de datos y transparencia. Con Naaloo, dispones de las herramientas necesarias para convertir la visión de IBM en una realidad adaptada al tamaño y ritmo de tu organización.

CEO de naaloo