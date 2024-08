Elecciones: las distopías que intranquilizan a los estadounidenses

California es dueña de dos sectores de la economía que tienen poco o nada de competencia en el resto del mundo: el showbusiness en Los Ángeles -la mayor exportación de Estados Unidos- y las tecnológicas de San Francisco, como Meta o Google. Ambos sectores compiten con casi nadie y por eso, en varios sentidos, están fuera de los vaivenes económicos que sufre el resto del país. Por ejemplo, si la tasa de interés es alta o baja no hace mucha diferencia para Hollywood ni para Silicon Valley.

California vive su realidad paralela. En ese contexto se dan las políticas llamadas WOKE relacionadas a género, diversidad y feminismo que, puntualmente en ese estado, tienen vía libre para ser profundizadas. En esa realidad paralela ya no se persiguen los robos menores y por eso bandas organizadas asaltan centros comerciales donde cada delincuente se cuida de no cruzar la barrera de los 950 dólares en lo que roba, así la policía no interviene.