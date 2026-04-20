Olga Autunno: el arte como memoria viva y resistencia al tiempo Por Laura Feinsilber + Seguir en









El Museo Nacional de Bellas Artes presentó un libro que recorre la trayectoria de la artista, su compromiso con la naturaleza y una obra que desafía la velocidad contemporánea.

El nuevo libro sobre la artista reúne miradas críticas y textos propios que revelan una obra sensible, atravesada por la ecología, la identidad y el pulso del entorno.

Se acaba de presentar en el Museo Nacional de Bellas Artes el libro sobre Olga Autunno editado por Akian Gráfica con textos de Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo, los críticos de arte y curadores Laura Casanovas, María Paula Zacharías, Rodrigo Alonso, la psicoanalista Patricia O´Donnell en el que también se incluyeron poemas de la artista.

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Julio César Crivelli en su texto titulado “El acontecimiento de la forma” señala que “la contemplación en Autunno es activa: requiere tiempo, espera y una atención expectante semejante a la de quien aguarda a que algo nazca. La cámara, la plancha, la piedra y la tinta son herramientas de afinamiento, permiten que la imagen emerja una intensidad previa, de una respiración del entorno que la artista reconoce y respeta. El corpus de su obra, en épocas actuales signadas por la velocidad, la saturación y la sobreexposición, su obra impone un ritmo distinto”.

452394 copia “Algo para recordar” se titula el texto de Rodrigo Alonso, enfocado en sus textiles actuales, ya que, Autunno en su versatilidad practica distintas disciplinas: grabadoy smuchos de sus derivados, instalaciones, video, fotografía, video performance, esculturas, una verdadera investigadora en los procesos artísticos con los que está comprometida, entre ellos, la memoria, la identidad, la naturaleza, el entorno ambiental. De allí, uno de los poemas de la artista: Siente la tierra que nos habla/Escucha las plantas, nos susurran/ El río nos canta entre las piedras/se enhebran los hilos de la tierra/con la sensibilidad que habita en nuestra alma.

María Paula Zacharías en “Una vida en estado de arte” cita palabras de Autunno: “Lo transité con la manos siempre ocupadas, creando, explorando, transformando. La materia fue mi idioma, y el tiempo, mi aliado”.

HFZC8MvW4AAm72y copia 2 Olga Autunno expone desde 1985, tiene en su haber más de 250 exposiciones colectivas y 35 muestras individuales en la Argentina y en el exterior. La Academia de Bellas Artes le otorgó el Premio a la Trayectoria en Grabado Alberto J. Trabucco ( 2006), ganó el Manuel Belgrano(2012), el Salón Nacional (2016) , fue seleccionada para el Konex(2022).A raíz de sus investigaciones Autunno expresa :”fui siempre al límite, al borde” .

Vivió en España durante 10 años a partir de los 90, una época apasionante para las artes; Goya, Velázquez, El Bosco, Picasso, El Prado, el Reina Sofía donde tomó contacto con lenguajes más contemporáneos. Y llegó actualmente a la tecnología "Vivir en verde", con objetos de descarte de computadoras, una instalación lumínica, pero todo aquello que no servía más lo transformó en naturaleza, que para la artista, es soberana. 38-tules-img_2365 copia1 “Viaje a la semilla”, el texto de Laura Casanovas, que señala a la naturaleza sufriente, dolida, maltratada pero la artista sale en su auxilio a través de otros lenguajes como la fotografía y pone como ejemplo “Marcas en el paisaje”, serie de 2008. De allí en más sus búsquedas la llevaron hacia la instalación , la fotoperformance, la videoperformance, el objeto sin renunciar por supuesto al grabado. Casanovas enfatiza el compromiso de la artista con el arte, su compromiso ético y político con el pasado y el presente que recorre toda su producción.. En una ocasión nos referimos desde esta columna a su incoformismo y su preocupación por la ecología cuando ardieron 41.000hectáreas en el valle del lago Cholila. Realizó instalaciones de “sanación”, pintó cruces , dejó ofrendas florales, , instaló sueros en los árboles, cubrió con gasas verdes árboles calcinados, era una muestra titulada “El bosque encendido” exhibida en el Museo Sívori En “Un tiempo para coser”, Patricia O´Donnell se refiere a la profunda humanidad de su arte, al clima de recogimiento que se percibe, al silencio y a la conexión con la interioridad. Destaca la originalidad de su obra, y quizás una utopía : la esperanza de una unión cimentada en la compasión, la dignidad humana y el respeto mutuo. Su obra , señala O´Donnell, “es una meditación estética sobre la dignidad y la transitoriedad".

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